Honda si vzala zpět rekord nejnáročnějšího okruhu světa mezi lidovými auty, překonává někdejší supersporty

Boje o tento primát v posledních letech utichly, automobilový svět má jiné priority. Honda ale nezapomněla a se Civicem Type-R znovu porazila Renault Mégane RS. A s ním i hromadu starších sporťáků.

Pokud patříte mezi dříve narozené a zažili jste komunistickou éru, pak nejspíše víte, že o některých věcech se před rokem 1989 nemohlo mluvit. A pustit si pusu na špacír často znamenalo problémy pro celou rodinu. Děti se rázem mohli rozloučit s dobrým vzděláním, dospělí pak s vysněnou prací. A klidně i s domovem, který do té doby obývali. Nebylo tedy divu, že si většina společnost oddychla, když byl generální tajemník UV KSČ na pražském hradě vystřídán někdejším disidentem a autorem řady divadelních her.

Stačilo ovšem třicet let, a staré pořádky jakoby se vracely. Jen tentokrát za vším nestojí soudruzi ze Sovětského svazu, nýbrž sociální inženýři z Bruselu. Ti totiž ve své zelené bublině nabyli dojmu, že celosvětové klima lze zachránit skrze elektromobilitu. Pokud by výroba takových aut byla skutečně čistá, stejně jako samotná energie, kterou ke svému pohybu užívají, nejspíše by jejich tlak mohl mít nějaký efekt. Jenže i samotné automobilky přiznaly, že vyrobit elektromobil je ekologicky náročnější než spalovací vůz. A elektřinu bezemisně vyrábět ani nelze, natož aby se to dnes dělo.

Přesto začíná být pomalu nařizováno, aby jakákoli negativa spojená s politicky schváleným pohonem byla zametána pod koberec. O spalovacích vozech pro změnu nesmí padnout jediná lichotivá zmínka, jinak vám hrozí punc třídního nepřítele. Očekáváme proto, že se ještě dnes objevíme na některé z bruselských nástěnek. Poinformovat totiž hodláme o úspěchu Hondy, jejíž Civic Type-R modelového roku 2023 obkroužil Severní smyčku Nürburgringu nejrychleji ze všech sériových předokolek, tedy pořád lidových aut za rozumné peníze.

Japonský hot hatch zvládl 20,8kilometrový okruh za 7 minut a 44,881 sekundy, čímž na druhé místo odsunul dosavadního krále, tedy Renault Mégane RS Trophy-R s časem 7:45,39. Tato dvojka se o rekord přetahuje již několik let, nicméně jelikož Francouzi stále více tlačí na elektrifikaci, pak Honda nejspíše již zůstane na vrcholu. Aktuálně jí k tomu stačilo 329 koní a 420 Nm, jež na silnici přenášely specificky vyvinuté pneumatiky Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect. Možná cennější než skalp Renaultu je ale pokoření řady starších supersportů - auta jako Mercedes-Benz SLS AMG, Porsche 911 GT2 996, Lamborghini Gallardo Superleggera nebo Ferrari 599 GTB Fiorano - ty a mnohé další byly svého času pomalejší.

Automobilka zmíněné obutí, na kterém pracovala s francouzským gigantem, prezentuje jako okruhové. Standardně Civic Type-R obouvá Michelin Pilot Sport 4 S, sportovnější provedení je nicméně k mání za příplatek skrze prodejce značky. O jejich cenu nicméně musíte požádat. Samotný hot hatch pak startuje na 1 349 900 Kč, přičemž kromě okruhového obutí si klientela může dokoupit už jen metalický, perleťový nebo speciální bílý lak.

Civic Type-R je opětovně králem Ringu mezi předokolkami, 20,8 kilometru dlouhou Severní smyčku japonský hot hatch zvládl za 7:44,881. Úctyhodný čas. Foto: Honda

