Hromadná havárie zabarikádovala Nürburgring. Řidič posledního vozu, který do všeho vlétl, natočil děsivý příjezd až po náraz

Za slepou zatáčkou do sebe postupně nabouralo tolik aut, že už ani nebylo kudy dál projet, přesto přijíždějící řidiči nebyli varováni před nebezpečím. Ten poslední, který neubrzdil, vše natočil z vlastního pohledu.

Severní smyčka Nürburgringu byla, je a bude nebezpečným místem. Stojí za tím charakter i délka okruhu, který měří 20 832 metrů. Zasazen je navíc do lesů v pohoří Eifel, mnohá místa jsou tak jen obtížné dostupná z okolních silnic a vesnic. Právě to byl důvod, proč z Nordschleife zmizely Formule 1. Pokud totiž došlo na havárii, záchranářům často trvalo dlouhé minuty, než se vůbec na místo incidentu dostali. Když jste ale uvězněni v hořícím vraku, máte často jen sekundy na to, aby vám někdo pomohl ven, Niki Lauda by o tom mohl vyprávět.

Okruh nicméně soustavně prochází úpravami, které jej mají učinit bezpečnějším, mimo jiné na něm dávno funguje systém elektronického varování před do poslední chvíle neviditelnými nebezpečími. O to větším šokem je hromadná nehoda, na níž došlo během turistických jízd o uplynulé neděli. Prohlédnout si ji můžeme hlavně okem majitele Hondy S660, který měl ve svém voze připevněnou kameru. Na zhruba patnáctém kilometrů pak zamířil ze sekce Hedwigshöhe do Wippermanu, kde ovšem byla od jedné strany svodidel ke druhé „nasáčkovaná“ nabouraná Porsche, BMW či sportovní Toyoty, Renaulty a Mini.

Jakkoli majitel Hondy rychle dupnul na brzdy, v podstatě neměl šanci šlamastyku ustát. Zvláště proto, že hromadnou havárii nejspíše způsobila rozlitá chladicí kapalina, která napomohla k roztočení jeho vozu a následnému nárazu. Vše se navíc odehrálo ihned za zatáčkou, do které nebylo vidět. A co je asi v tuto chvíli nejpodstatnější, před hromadnou havárií nebyl nikterak varován, přítomná signalizace pomocí žlutých světel ze zatím neznámých příčin nebyla aktivována. Vedení Nürburgringu se zatím k události oficiálně nevyjádřilo.

Za zázrak tak můžeme považovat, že nedošlo na fatální zranění, byť první informace, které přišly po transportu majitele zcela sešrotované Mazdy MX-5 do nemocnice, něco takového naznačovaly. Ten ovšem nakonec z lůžka poslal zprávu, že sice má mimo jiné osm zlomených žeber, ovšem je naživu. Lze pak jen dodat, že během víkendových jízd došlo na několik výletů mimo trať, po kterých se řidiči vrátili na okruh. Zřejmě dílem jednoho z nich došlo na rozlití velmi kluzké chladicí kapaliny, která se postarala o vše, co můžete vidět níže. Smutné, snad si z toho všichni zúčastnění nezúčastnění vezmou ponaučení...

Turistické jízdy na Ringu jsou oblíbené, z krásného výletu ale neštěstí může vyklubat během pár sekund. Opatrnost je na místě ve všech situacích, třeba i po výjezdu mimo trať, kdy se vozu zdánlivě nic nestalo - může způsobit patálie jiným. Ilustrační foto: Nürburgring, tiskové materiály

