Hurikán Ian nemá slitování, majiteli týden po koupi zničil supersport za 40 milionů, doslova ho vytáhl z garáže

Jistě si dokážeme představit i větší tragédie, nadšenec do všeho automobilového ale nutně musí zamáčknout slzu, když vidí, jak skončil vzácný vůz vyrobený v pouhých 375 exemplářích. Majitel se na přírodní živel připravoval, jeho intenzitě se ale nešlo ubránit.

Česko v posledních dnech trápí spíše překvapivá zima, na sotva podzimní dny rozhodně. Na Floridě v USA nic takového neznají, denní teploty se tam i v tuto část roku pohybují okolo 30 stupňů Celsia, o pohodě ale tamní obyvatelé hovořit nemohou. Pobřežní části státu totiž zasáhl hurikán Ian, který jindy přívětivé počasí rychle změnil v řádění přírodních živlů. Zrovna na Floridě jsou na vrtochy počasí zvyklí, takže spoustě problémů z nich pramenících účinně předchází, popř. jsou připraveni na ně rychle zareagovat. Tentokrát ale ani to nestačilo.

Své by o tom mohl vyprávět majitel žlutého McLarenu P1 na fotkách a videu níže. Jistě zámožný člověk si teprve před týdnem koupil jeden z 375 vyrobených exemplářů tohoto stroje, který se dnes v prodává za sumy od asi 40 milionů Kč, a měl z něj zjevně radost. Na svém účtu na Instagramu zveřejnil postupně hned 13 fotek, mj. tu, kde se s pomocí P1 připravuje na příchod „Iana”. Ani to ale nepomohlo předejít nejhoršímu, tedy alespoň pohledem onoho vozu.

Svá auta ubytoval v garáži, která se zdála být dobrým útočištěm před poryvy větru, nebyla ale schopna předejít následkům bleskové povodně. Ta se domem majitele jménem Ernie prohnala s takovou intenzitou, že nejenže vytopila všechny zaparkované vozy, ale samotný P1 dokonce vytáhla na ulici. Další snímky ukazující auto unášené proudy více jak metr hluboké vody v ulicích města jsou už jen smutným mementem, tohle je nepochybně totální škoda. A pokud P1 dodnes přežívalo všech 375, teď už je jich jen 374.

Doufejme, že majitel měl aspoň dobré pojištění, což s ohledem na nedávnou koupi i jeho postavení není vůbec samozřejmé. A kdyby tomu tak bylo u P1, nemusí to platit u zbylých aut. Zejména v případě velkých a drahých sbírek je pojištění tak nákladným špásem, že majitelé nezřídka nepojišťují vše. Však co by se mohlo stát, že, když je vůz „ustájený” v dobře hlídané garáži? Jak vidno, otřepané „cokoli” platí i zde - voda se neptá a vstupuje bez klepání...

Výjimečný McLaren P1 je jednou z drahých obětí hurikánu Ian, který právě řádí na Floridě. Jak dopad jeden žlutý exemplář, můžete vidět na záběrech níže. Foto: McLaren

