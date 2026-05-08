Hvězda dnes už mrtvé show otestovala nejnovější brutalitu autora McLarenu F1 na okruhu Top Gearu, je doteď v šoku z jejího chování
Petr ProkopecTohle auto vypadá, že vás sežere zaživa, a dští síru, jako by to právě udělalo. Navíc řve jako by ji na nože braly, tohle prostě je brutálně působící auto. O to větším překvapením je jeho chování při ostrém nasazení na okruhu.
Na premiéru vůbec poslední epizody Top Gearu došlo 18. prosince 2022. Následně se BBC rozhodla kvůli nehodě Freddieho Flintoffa poslat dočasně k ledu. Máme však pocit, že se znovu na obrazovky nevrátí, doba něčemu takovému přeje stále méně. Ovšem Chris Harris, jedna z posledních hvězd Top Gearu, si na nedostatek práce nemůže stěžovat. Kromě jiného totiž stále natáčí videa pro svůj kanál na Youtube. V centru jednoho z posledních se pak ukázal nástupce McLarenu F1 GTR.
Gordon Murray přitom své dílo pojmenoval T.50s Niki Lauda a na jeho premiéru došlo dokonce ještě v době, kdy bylo natáčení Top Gearu v plném proudu. Tehdy ovšem tato okruhová edice měla značnou část vývoje stále ještě před sebou. Před dvěma měsíci ovšem Britové oznámili, že ukončili finální testy, načež může odstartovat výroba. Mimo to se ale rovněž rozhodli, že Harrise pustí za volant jednoho z prototypů.
Harris nepřekvapivě pěje chválu hlavně na pohonnou jednotku, tedy atmosféricky plněný V12. Právě motor je vedle světel a čelního okna jedním z mála komponentů, které okruhová verze sdílí s tou silniční. Došlo ovšem k jeho řádnému přepracování, načež produkuje 772 koní místo 663 kobyl. Díky tomu i všemu zmíněnému auto působí jako monstrum, jeho reálné chování je ale úplně jiné.
Harris je v šoku z toho, jak přístupný, snadno ovladatelný stroj ve skutečnosti je. Vyzdvihuje hlavně lineární dodávku výkonu, stejně jako jemnost agregátu. Ten je namontován přímo na karbonovém šasí, k řidiči však přepouští tak málo vibrací, že působí skoro jako elektrický pohon. Oproti tomu se ovšem vyznačuje nadmíru působivým zvukovým doprovodem.
Vedle toho Harris chválí také chování vozu v zatáčkách, za čímž pro změnu stojí velmi nízká hmotnost. U okruhové verze se totiž Murray nemusel zaobírat žádnými kompromisy, pročež se mu povedlo ji poslat až na pouhých 852 kil. Tak lehká není ani Mazda MX-5 osazená 1,5litrovým motorem, který pochopitelně zadní kola zásobuje daleko menším stádem. Není tak překvapivé, že celá produkce čítající 25 kusů je dávno vyprodána a v mezičase již majitelům vydělala miliony. Harris jim jejich volbu rozmlouvat rozhodně nebude, podívejte se na to sami níže.
GMA T.50s Niki Lauda páruje 772 koní s 852 kilogramy. A jak zjistil Chris Harris, jeho dynamika je velice přístupná, řidiče dokáže zapojit do hry jako málokterý jiný vůz. Foto: Gordon Murray Automotive
Zdroj: Chris Harris on Cars@Youtube
