Hvězda Top Gearu říká, že BMW porazilo Audi v jeho vlastní hře, dělá lepší auto typické pro čtyři kruhy

/ Foto: BMW

Jsou auta, která se stanou pro určitou značku tak typickými, že ji definují, stanou se pro ni prioritou a ona dělá všechno proto, aby na tomto poli utekla konkurenci. Přesně to platí o Audi a ostrých kombících, o to bolestivější pro něj musí být, že Chris Harris říká, že M3 Touring je víc RS4 než sama RS4.

Před pár dny jsme si posvítili na BMW M1. Tedy vůbec první silniční vůz slavné mnichovské divize, který je sice dnes vyvažován zlatem, ovšem v době svého vzniku šlo o komerční propadák. Automobilka už tehdy zjistila, že lidé sice soustavně mluví o tom, kterak by velmi rádi řídili závodní auta na silnici, ovšem ve skutečnosti za nic takového nejsou ochotni platit. Sportovní oddělení značky se poučilo a napříště již posílalo do světa běžná auta, jenž ovšem prošla úpravami od motorového prostoru přes podvozek až po karoserii a interiér.

Tento přístup se sice značce vyplatil, v Mnichově ovšem začali toužit po ještě vyšších prodejích. Proto se rozhodli uplatnit stejnou strategii, s jakou do té doby bylo spojováno především Audi. BMW tedy přepřáhlo nejprve na přeplňované motory, posléze na automaty, a nakonec na pohon všech kol. Tím nicméně v Mnichově dosáhli pouze vyšší hmotnosti a více kritiky z řad novinářské obce. Prodeje pak sice vyskočily, negativní renomé se však automobilce skutečně začalo zajídat.

Nyní tu ovšem máme BMW M3 Touring, které je vším tím, čím by novodobé BMW M3 chtělo i mělo být. Tedy alespoň dle Chrise Harrise z Top Gearu - i když v tomto případě v roli spolumajitele aukčního portálu Collecting Cars -, jenž za největší pozitivum považuje podvozek kombíku. Ve srovnání s předchozí generací F80 totiž automobilka přišla s podstatným zjemněním. Následně pak ještě vzala v potaz 85 kilogramů, o které je praktičtější varianta těžší než výchozí sedan. Vůz tak nabízí vysoký komfort, zároveň však na silnici drží jako přilepené.

Harris je rovněž potěšen rychlostí kombíku, stejně jako jeho praktičností. Problém pak sice má s digitálním přístrojovým štítem, který se BMW opravdu moc nepovedl. Něco takového ale u moderních aut není neobvyklé. S nimi pak začíná být spojována také stále vyšší cena. Hvězdou Top Gearu testované provedení totiž se všemi příplatky, z nichž Harris doporučuje hlavně karbonové brzdy, stálo přes 3 miliony korun. To již opravdu není málo, v tomto případě ale podle něj každý utracený haléř stojí za to a M3 Touring vyzdvihuje i nad (též povedené) Audi RS4. To je pro ingolstadtskou automobilku nepříjemný políček, však BMW jej hned prvním pokusem na tomto poli porazilo v jeho vlastní hře. Ostré kombíky jsou pro Audi jedněmi z typických aut, která po dekády zvládalo udělat lépe než kdokoli jiný.

M3 Touring je dle Chrise Harrise lepším Audi RS4 Avant než samotný kombík čtyř kruhů. Lví podíl na tom má podvozek, který je ve srovnání s předchozí generací měkčí. Foto: BMW

