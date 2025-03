Hybridní Porsche 911 je znovu zdrojem zklamání, v klání s tuctovějším BMW neexcelovalo ani v tom, v čem mělo před 8 hodinami | Petr Prokopec

Ještě před pár léty by BMW bylo v podobném srovnání jen do počtu. A čekali jsme to i tentokrát, však aspoň ve zrychlení z místa by 911 GTS s pohonem všech kol měla být v jiné lize vedle jakékoli M4. Ale není, ani trochu.

Přišlo by někdy Porsche u modelu 911 s hybridním pohonem, pokud by nebylo přerozdělovacích mechanismů EU? Jsme si jisti, že ne, však ještě před čtyřmi roky automobilka po sérii experimentů tvrdila, že něco takového nemůže pustit do prodeje. Dnes takové auto prodává a přes některé chytré nápady nám přijde pořád stejně nesmyslné, samo Porsche má problém ospravedlnit jeho existenci jinak než výše zmíněným.

Žijeme ovšem v době, kdy i čtyřtunový elektromobil je vnímán jako spása planety, zatímco méně než tunové hatchbacky osazené litrovým motorem mají vést k její zkáze. Politický tlak tedy nepolevuje, místo toho je stupňován, načež stále více výrobců musí přicházet se stále většími nesmysly. A jakkoli automobilku z Zuffenhausenu za spoustu jejích aut milujeme, stávající 911 GTS jedním takovým nesmyslů bohužel je. Kvůli hybridní technice totiž 4,5metrové kupé nabralo na hmotnosti tolik, že nyní váží tučných 1 645 kg. A co jí za to hybridní pohon přináší?

Mat Watson z britského Carwow se nyní rozhodl ověřit, zda tato „antidieta“ stála za to, a tak GTS postavil na jednu startovní čáru s BMW M4 CS. To má na kontě dokonce 1 760 kg, na druhou stranu jde ale o vůz, který třeba při rodinných výletech využijete snáz. Do vínku pak mnichovské kupé dostalo rovněž třílitrový šestiválec, ovšem řadový, který produkuje 550 koní, a to bez jakékoli elektrické asistence. Porsche oproti tomu sází na boxer, který v kombinaci s onou hybridní technikou dává k dobru 541 kobyl.

GTS sice většinu závodů ve sprintu vyhrálo, ovšem o pověstná prsa korejské dívky. A do jisté míry i proto, že Mat si již vypiloval techniku rychlých startů jako málokdo. Pokud by se na startovní čáru postavili dva běžní řidiči, s největší pravděpodobností by vždy vyhrál ten sedící v BMW. M4 má navíc na kontě i výhru v případě decelerace, což je s ohledem na jeho vyšší hmotnost a její rozložení mezi osy překvapivé. Vizitka Porsche tím dostává ještě o trochu horší lesk, zvláště když za hybridní 911 je třeba platit o poznání víc.

Nebýt nucené elektrifikace, vážilo by Porsche jistě o pár set kil méně. Jeho šestiválec by přitom mohl produkovat klidně i víc než 485 koní, načež by se s BMW dokázal vypořádat. A při brzdění by ho zlikvidoval jako vždy. Kdyby pak došlo na jízdu na okruhu, jevilo by se M4 CS v cíli pomalu jako šnek. Do Bruselu tak lze poslat další děkovný dopis. A do Stuttgartu též, tomuhle se tam nemuseli klanět.

911 GTS má sice nabízet třísekundové zrychlení, v praxi se ale jeho značný papírový náskok vůči čistě spalovacímu soupeři nepotvrdil.



Obyčejnější - byť jistě ne obyčejná - M4 CS některá klání i vyhrála, hybridní 911 GTS je znovu zdrojem zklamání.

