Hypermoderní hybridní Ferrari vyzvalo na souboj čistě spalovací auto za míň jak čtvrtinovou cenu, nemělo to dělat před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Nissan

Mnozí by tohle klání označili za souboj vesmírné lodi s trakařem, ale stejně jako občas David porazí Goliáše, i trakař občas porazí vesmírnou loď. Ferrari složitě a draze dosahuje horších výsledků, než jakých lze dosáhnout jednodušeji a levněji.

Ferrari SF90 Stradale je jedním ze nejdražších a nejrychlejších „běžně dostupných” aut, která si můžete koupit. To neznamená, že je levné, ale nejde o žádnou limitovanou edici, rozprodané Bugatti, specialitu pro pár vyvolených, nic takového. „Jen” stačí nakráčet do dealerství Ferrari, na stůl vysázet nějakých 11 milionů korun a počkat si, až na vás dojde řada.

Je to dobově pojatá stroj, takže kombinuje spalovací motor se 3 elektromotory, díky nimž disponuje i pohonem všech kol. Ta pak celkově zaměstnává výkonem 1 000 koní a točivým momentem 800 Nm. Na supersport za 11 milionů je to těžké auto, 1 570 kg je opravdu hodně, v kombinaci se zmíněnými parametry pohonu je ale pořád mimořádně rychlé - stovka za 2,5 sekundy, dvoustovka za 6,5 sekundy (pořád z klidu, pro jistotu) a maximálka 340 km/h jsou něco. Vytřít podlahu by tak mělo prakticky s čímkoli, co nebude ještě výkonnější elektromobil, na rozdíl od jakéhokoli elektrického vozu ale nemá žádný problém s dojezdem.

Vstoupit do souboje s tímto strojem je tedy koledováním si o výprask, ale... Co když v druhém rohu pomyslného ringu stane Godzilla, tedy námi kdysi testovaný Nissan GT-R, již od roku 2007 (a stále) vyráběná japonská továrna na rychlost? Jeho předností je, že je dnes po všech letech na trhu i ve velmi dobrém stavu dostupný, navíc z něj lze relativně levně dolovat mnohem větší výkony, se kterými dokáže efektivně pracovat. Tak se stalo, že v souboji Carwow pod taktovkou Mata Watsona nastoupil proti SF90 právě GT-R vyladěný firmou JMImports na 1 000 koní a 1 150 Nm. I v této podobě přijde na asi 2,5 milionu korun - dost peněz, proti ceně SF90 je to ale čtvrtinová suma.

Jak Mat, tak jeho protentokrát německý kolega Daniel očekávali vítězství Ferrari, však GT-R je jednak „vytuněnej japonskej kýbl”, ale také o asi 2 metráky těžší auto. Ale ouha, přepočítali se. I náročný start z místa upravený GT-R zvládl bez ztráty květinky, byť SF90 porazil jen o pár metrů. Při letmých startech měl problémy jen tehdy, když váhala převodovka s podřazením, jakmile kvalt zvolil Mat, byla z toho jasná dominance Nissanu. V rychlostech nad 250 km/h (paradoxně) Ferrari totálně válcuje. A víte, co je vtipné? Lepší byl i na brzdách.

Tohle je pro Ferrari fiasko, navíc je třeba dodat jednu podstatnou věc - GT-R takto pojede vždy a všude (dokud se nerozpadne, tady ale žádné velké problémy neměl, jen v jednu chvíli se přehřívala převodovka, která potřebovala chvíli oraz), SF90 jednou dojdou baterky a přijde o pohon všech kol i část výkonu. Hybrid se ani v tomto ohledu nezdá být smysluplným řešením, Ferrari by tisíc koní ze spalovacího turba dostalo s přehledem též. Je to zkrátka znovu jen ústupek politickým tlakům, nikoli výsledek evoluce diktované technikou.

Nissan GT-R vypadá i po úpravě na 1 000 koní jako jasný „loser” vedle... Foto: Nissan



...Ferrari a jeho špičkového SF90. I se stejným výkonem a nižší hmotností ale italský supersport prohrál, navíc mu jednou dojdou baterky. Nissan se leda rozštípe pod tíhou provedených úprav, ale nevznikl zrovna včera a nezdá se, že by s tisícovkou koní měl zásadní problémy. Foto: Ferrari

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.