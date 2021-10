Hyundai lépe ukázalo své předčasně faceliftované SUV, vymění mu polovinu podivných světel před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Jen něco přes rok - a někde ani ne ten - vydrželo na trhu v původní podobě tohle auto. Jeho světla od začátku budila rozpaky, a tak se je Korejci rozhodli prostě vyměnit, nyní výsledek ukázali téměř ve skutečné podobě.

„Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni,” praví známá, údajně indiánská moudrost. Je to až komicky banální poučka, přesto mají mnozí problém se jí řídit a jsou schopni klidně do sebezničení trvat na svém špatném rozhodnutí či špatné strategii. Řekli bychom, že na mrtvém koni dnes jede řada automobilek, které jsou přesvědčeny, že modely s elektrickým pohonem vnutí úplně každému a přesto odmítají byť jen náznakem omezit jízdu tímto směrem. To ale pro dnešek nechme stranou a podívejme se na ty, kteří sesednout problém nemají.

Jsou to Asiaté a platí to nakonec i v případě oněch pohonů aut. Nenajdeme mnoho jiných významných značek vedle Hyundai a Toyoty, které by otevřeně hlásaly, že na jedno řešení vše nevsadí a vyvíjí jich pro budoucnost celou paletu. Japonské, korejské a také čínské značky ovšem prosluly svou přizpůsobivostí i v jiném ohledu - když se jim nějaký vůz designově nepovede, prostě ho předělají.

Není neobvyklé vidět modely značek této provenience klidně po roce faceliftovat auto, z jehož designu se vyklubal mrtvý kůň. Naráželi jsme na to už minulý týden, kdy Hyundai poprvé ukázalo skici faceliftované Crety, jednoho z jinak velmi populárních SUV, jehož nová generace přišla na trh až minulý rok a na některých místech začala být k dispozici až letos v létě. Od začátku ale byla kritizována za pojetí svých světel, a tak je Hyundai radikálně přepracovalo.

Podivná změť jakoby náhodně zohýbaných světelných zdrojů bude předčasně nahrazena „neviditelnými” světly na oko splývajícími s čelní maskou jako třeba u Tucsonu. Nové upoutávky už to ukazují naprosto jasně, současně ale také potvrzují, že záď se změní jen minimálně. Máme pocit, že Creta pak bude vypadat jako jiné auto zepředu a jiné zezadu, ale to už si musí Korejci vyříkat sami se sebou. Za nás pro dnešek dodáme už jen tolik, že Creta přes podivný vzhled patří mezi vůbec nejprodávanější modely značky, za což vděčí i nízkým cenám, třeba v Rusku startuje v přepočtu na 386 tisících Kč. Tušíme, že po faceliftu bude ještě populárnější.

Creta se už po roce a něco na trhu změní opravdu radikálně, to už nové teasery ukazují jasně. Ale jen zepředu. Foto: Hyundai



Pro srovnání pohled na současné provedení, někde se prodává jen pár měsíců. Foto: Hyundai

