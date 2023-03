Ikona turbo aut 90. let si to rozdala s obyčejnější modernou, výsledek vás rozpláče v každém případě před 9 hodinami | Petr Prokopec

Sny o mimořádnosti jedné automobilové legendy zas jednou dostaly na frak, to ale nakonec není ta nejhorší zpráva. Problémem je, že ať budete chtít kterýkoli z těchto vozů, velmi pravděpodobně se dostanete do slepé uličky.

Toyota zůstává automobilkou, která stojí nohama pevně na zemi. Nový vůz si u ní můžete pořídit od 342 tisíc korun (Aygo X), což je nižší suma, než jakou potřebujete na koupi Škody Fabia. Japonci zároveň nesází vše na jednu kartu, jejich nabídka tak nezahrnuje jen spalovací či elektrická auta, ale rovněž hybridní a vodíková. Vybírat navíc můžete mezi mnoha styly, od hatchbacků, přes sedany, kombíky a SUV až po sportovní kupátka. GR86 přitom vychází na velmi zajímavých 950 tisíc korun.

Za tyto peníze dostáváte dvoudvířko osazené 2,4litrovým atmosférickým čtyřválcem, jenž produkuje 234 koní výkonu a 250 Nm točivého momentu. To nejsou zrovna oslnivé parametry, nicméně jelikož GR86 váží v základu, tedy se 17palcovými koly a látkovým čalouněním, kjen 1 275 kilo, můžete se na stovku dostat již za 6,3 sekundy. Vše pochopitelně závisí na tom, jak budete pracovat s plynovým pedálem a šestistupňovým manuálem. S automatem je kupé pomalejší (6,9 s).

Právě GR86 si aktuálně vzal do parády Mat Watson z Carwow. Vedle tohoto kupé pak na startovní čáru postavil hned dvě ikony, a to Toyotu Supru čtvrté generace řízenou Benem Collinsem alias původním Stigem z Top Gearu. Na jeho straně je pak sice přeplňovaný třílitr se 326 koňmi a 434 Nm, ovšem zároveň také vyšší hmotnost (1 490 kg). A především fakt, že tento vůz je již minimálně 25 let starý. Na výkonu mu tedy ubylo, navíc disponuje méně sofistikovanou technikou.

Jelikož podmínky testu nebyly zrovna ideální, GR86 na mokré trati při rozjezdu z místa svého letitého příbuzného rozdrtilo. Jak Collins naznačil, důvodem bylo hlavně turbo, jehož zátah byl tak mocný, že kola Supry prokluzovala i po zařazení dvojky. Teprve na trojku ukázal třílitr svůj mocný zátah, pružné zrychlení tak již bylo v režii bývalého Stiga. Ovšem ani jeho schopnosti nedokázaly porazit moderní techniku v případě zabrzdění z rychlosti 160 km/h.

Druhá generace GR86 (ta první se prodávala s dvoulitrem, 205 koňmi a názvem GT86) je tak opravdu neskutečně schopná. O to smutnější je fakt, že výroba pro Evropu je limitována na pouhé dva roky. V Británii se vůz vyprodal za pouhých 90 minut, objednávky ovšem aktuálně nepřijímají ani čeští dealeři. Ti vás maximálně mohou zanést na čekací listinu, kde budete doufat, že si někdo koupi rozmyslí. Pokud byste zatoužili po Supře Turbo A80, koupit ji není problém, na pěkný kus s manuálem ale dnes budete potřebovat miliony. To je pro nadšence skutečně k pláči, rozumně prostě nejde koupit ani jedno z těchto aut.

Toyota Supra IV Turbo je ikona svého druhu, která v myslích fandů rozdrtí skoro všechno. Foto: Toyota



Realitou ale je, že obyčejnější moderní GR86 s motorem 2,4 bez přeplňování umí být rychlejší. Rozumně ale dnes nejde koupit ani jedno z těchto aut. Foto: Toyota

