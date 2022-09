Ikonickému superkombíku se 780 koňmi při jízdě po Autobahnu „došel tachometr”, rozjel se až na 335 km/h dnes | Petr Miler

/ Foto: Audi

Sníte-li o přesunech něčím, jako je Concorde, ale myšlenkami zůstáváte více při zemi, tohle je jedna z možností, jak se takovému výsledku přiblížit. Jde o komfortní a rodinný vůz, který má přesto dokázat uhánět rychlostí až 350 km/h. Pikantní je, že je už 14 let starý.

Současné Audi RS6 Avant bylo odhaleno už před třemi roky. Brutální kombík s interním označením C8 je už čtvrtou generací auta, které můžete nazvat supersportovním stěhovákem, überkombi nebo raketou s batohem, jak chcete. Každému se bude líbit jiná přezdívka, všechny ale budou definovat auto spojující mimořádnou praktičnost s raketovou dynamikou, za kterou vůz vděčí motoru V8 o výkonu až 600 koní (441 kW) a točivém momentu nejvýše 800 Nm.

Dnes je RS6 Avant živoucí legenda, vůz, který automaticky kupuje určitý typ zákazníků v momentě, kdy přijde na trh. O tuto tradici se ale musely postarat modely, které přišly před ním. Základy ji položil kombík generace C5 z let 2002 až 2004, který byl toho času výjimečný, dnes ale bude jeho dynamika někde na úrovni bazarového Seatu Leon Cupra ST. Do stratosféry vystřelil image trochu bláznivého nápadu čtyř kruhů až jeho nástupce, model RS6 Avant C6, který vsadil na ještě divočejší techniku.

Audi, tehdy i dnes vládnoucí italskému výrobci supersportů Lamborghini, vzalo motor 5,0 V10 používaný právě v Lambech, osadilo jej dvojicí turbodmychadel a nacpalo ho do kombíku A6. Jakkoli to z ní jako projekt odvážného tunera, přesně tak se to v Ingolstadtu odehrálo a výsledkem bylo nejrychlejší kombi své doby. Výkon 580 koní je v této třídě aut na výši dnes (viz 600 koní nové generace), točivý moment 650 Nm odpovídá točivějšímu charakteru motoru V10 místo současného osmiválce. Akcelerace na stovku se odehrávala okolo 4,5 sekundy, na dvoustovku 14,5 sekundy, maximální rychlost bez omezovače se pohybovala okolo 300 km/h. To jsou opravdu výtečná čísla i na dnešní dobu.

Někomu ale nebyla dost dobrá, a tak si vůz z roku 2008 nechal upravit až na 780 koní a 955 Nm. Tomu se nevyrovná žádný ze současných produkčních kombíků a dynamika tomu jen odpovídá. Jak rychlé auto v tomto stavu je, můžete vidět na videu lidí z AutoTopNL níže. Vůz protáhli po německé dálnici, kde jej brzdily jen dvě věci - provoz a tachometr. To první reálně, to druhé obrazně, tachometr více než asi 315 km/h neukáže. Vůz se nicméně rozjel až na 335 km/h a nebýt provozu, podle jeho majitele zvládne až 350 km/h. Asi nemáme důvod nevěřit, je to skutečně rodinná raketa par excellence, však se na to podívejte sami.

Audi RS6 Avant generace C6 upravené na 780 koní je fascinující stroj. Na německé dálnici se rozjel až na 335 km/h, tachometr mu „došel” ještě o nějakých 20 km/h dříve. Foto: Audi

Zdroj: carwow@Youtube

Petr Miler

