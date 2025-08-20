Ilustrace ukazují, jak by nová Škoda Octavia Combi mohla vypadat ještě před jejím zářijovým odhalením
Petr MilerVzhledem k tomu, jak rychle se v posledních letech točí svět, připadá mnohým čtvrtá generace Octavie jako nedlouho vyráběný vůz. Reálně má ale už 6 let po premiéře. Ta pátá se tedy blíží a Škoda ji poprvé ukáže už v září, takhle by mohla vypadat.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Ilustrace ukazují, jak by nová Škoda Octavia Combi mohla vypadat ještě před jejím zářijovým odhalením
včera | Petr Miler
Vzhledem k tomu, jak rychle se v posledních letech točí svět, připadá mnohým čtvrtá generace Octavie jako nedlouho vyráběný vůz. Reálně má ale už 6 let po premiéře. Ta pátá se tedy blíží a Škoda ji poprvé ukáže už v září, takhle by mohla vypadat.
Dosud skoro pohádkově úspěšná česká automobilka se nachází na rozcestí, na které - ke svému potenciálnímu štěstí - dokráčela až v momentě, kdy se snad naprosto jasně ukazuje, že brzká budoucnost aut nebude tak elektrická, jak si mnozí malovali. Pokud i elektromobilitou tak moc posedlý Mercedes volá po zrušení zákazu spalovacích aut od roku 2035, ač je sám nedávno chtěl zakázat o 5 let dřív, je jasné, něco jako přepnutí jen na tento druh pohonu v horizontu jednotek let, je utopií, která nemůže nastat.
Mohl by to tedy i pro Škodu být ten správný moment přiznat si chybu, najít novou strategii a z elektromobilů dál dělat hlavně komplement toho, co lidé primárně chtějí, ne substitut téhož. Škoda ale ani tak daleko jako Mercedes nedokráčela a ze dvou pěšinek, po kterých může pokračovat ve své cestě, si dál odhodlaně vybírá tu špatnou.
Elektřinou tedy hodlá zasáhnout i svůj bestseller, k němuž se takový pohon hodí asi jako zimník k nebožtíkovi. Proč, jsme rozebírali nejednou, Škoda je ale odhodlaná „to udělat” a elektrickou Octavii začala odhalovat s tím, že prostě bude a finito basta. Jediné, v čem ustoupí, je, že bude souběžně nabízet spalovací čtyřku po další modernizaci. Zrovna ta si ale jako kvalitní vůz jméno neudělala už kvůli úsporám, kterým podlehla coby velký facelift povedené třetí generace. Co z ní asi bude po dalším kole řízené devastace?
Odpověď na tuto otázku si ale necháme na některé z našich budoucích přemítání, dnes se budeme věnovat chystané pětce. V oficiální rovině víme jen tolik, co nám zatím řekla Škoda, v té neoficiální se ale můžeme podívat na to, jak by vůz mohl vypadat. Lidé z magazínu Kolesa totiž - jako už tradičně - dali na základě dosavadních upoutávek, informací a smysluplných očekávání dohromady možnou podobu hotového auta.
Škoda slibuje změny, pokud ale vůz má zůstat přerostlým kompaktním kombíkem, zase tak velký prostor designérům ke kreativitě to nedává. Zvlášť když se mají držet už odhalených prvků designového jazyky Modern Solid. Auto tak zejména vepředu vypadá docela konvenčně, jakkoli přední maska bez tradičního chladiče posouvá vzhled jinam, pouze záď s podivnou kombinací do sebe zapadajících světelných linek dělá úplně jiný dojem. Líbí? Nelíbí? Už za nějakých 14 dnů uvidíme, zda Škoda reálně stvořila něco hezčího. Anebo naopak...
Současná Škoda Octavia Combi rozhodně nevypadá zle, designem maskuje své faktické neduhy. Chystaná pátá generace bude mít neduhů ještě víc už kvůli svému elektrickému pohonu, jestli je ale bude maskovat ještě atraktivnějším designem, teprve uvidíme. První odhad finálního vzhledu nic zázračného neslibuje. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Kolesa
Bleskovky
- Nejmíň oblíbené Porsche 911 v té správné verzi na Autobahnu ukázalo, že i na něm je co milovat a obdivovat
před 9 hodinami
- Ilustrace ukazují, jak by nová Škoda Octavia Combi mohla vypadat ještě před jejím zářijovým odhalením
včera
- Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose
19.8.2025
Nejnovější články
- Studie ukázala, že se dobíjecí stanice elektromobilů starají o větší emise než čerpací stanice s naftou a benzinem
před 2 hodinami
- Nejméně jeden miliardář vlastnící extrémní Bugatti s akcelerací na 500 km/h za 20 sekund si vymínil, že s ním bude jezdit po silnici
před 3 hodinami
- Tesla odhalila nový Model YL a nezůstala jen u toho. Vyslechla přání zákazníků a i starším autům vrací páčky pod volantem
před 5 hodinami
- Bugatti zjevně neodhadlo zájem o svá auta, do roku 2029 může zabalit krám
před 6 hodinami
- Zkrachovalý největší evropský výrobce motorek dělal i auta, jejich výrobu teď převzala nenápadná miliardářská rodina
před 8 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva