Ilustrátor po úniku patentových obrázků nové Lady Niva ukázal prakticky jistou podobu hotového auta
Petr MilerAž nová Niva dorazí, je v tuto chvíli téměř stoprocentní, že bude vypadat právě takto. Otázka stojí jinak: Dorazí vůbec? Skutečná nová generace největší ruské automobilové legendy byla v plánu už několikrát, osud se jí ale vždy postavil do cesty.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Ilustrátor po úniku patentových obrázků nové Lady Niva ukázal prakticky jistou podobu hotového auta
17.5.2026 | Petr Miler
Až nová Niva dorazí, je v tuto chvíli téměř stoprocentní, že bude vypadat právě takto. Otázka stojí jinak: Dorazí vůbec? Skutečná nová generace největší ruské automobilové legendy byla v plánu už několikrát, osud se jí ale vždy postavil do cesty.
Ladu Niva najdeme v nabídce ruské automobilky v prakticky nezměněné podobě už od roku 1977. Jak jsme nedávno probírali, Rusové se s její novou generací pokusili přijít už několikrát, přičemž nejblíž se dostali v roce 1998. Tehdy vznikl vůz, který se nakonec prodával jako Chevrolet Niva, a nakonec se dostal i do nabídky Lady jako Niva Travel. Protože ale nikdy nebyl tak úplně tím, čím si podstatná část publika představovala, že by měl být, prodávají se obě verze dodnes současně.
Původní Niva je tedy zralá na novou iteraci jako nikdy dřív. A mluvilo se o ní mnohokrát. Automobilka dokonce i několikrát nové auto chystala, projekt byl ale pokaždé z různých důvodů odložen, kdy tím posledním bylo ukončení spolupráce s Renaultem v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Nová Niva, která by byla napůl Ladou a napůl Dacií, byla prakticky hotová, bez spolupráce s Renaultem ale nebylo možné projekt dotáhnout do konce v původním termínu.
Pro skutečně novou Nivu to byla další těžká rána, ale úplně osudová být nemusí. Automobilka se rozhodla dotáhnout celý projekt do konce sólo i s pomocí dílů, které si nyní musí tak či onak obstarat sama. A myslí to vážně, vše má být hotové během následujících let. A pokud se jí to podaří, vizuálně to velké překvapení nebude, neboť si nedávno nechala patentovat podobu vozu, s jakou od začátku počítá.
Namalovat na základě patentových obrázků hotové auto je relativně snadné, a tak se právě o to pokusil ilustrátor magazínu Kolesa. Výsledek můžete vidět níže a krom podoby interiéru vidíme prakticky vše tak, jak ve výsledku bude. Tedy... Bude? Ta pochybnost se neváže ke vzhledu, s tím už Lada moc nenadělá, ale spíš k tomu, zda nějaká nová Niva vůbec dorazí. Plán se teď zdá jasný, ale to není poprvé, přesto je to pořád „sedmasedmdesátkový” nezmar, který musí káru slávy tohoto stroje tlačit dál a dál. Čas jistě ukáže víc, jisti si v tomto případě nemůžeme být zatím ničím.
Na patentových obrázcích už jsme novou Ladu Niva viděli, co zní může vzejít, uvidíte níže. Grafika: Rospatent, CC0 Public Domain
Zdroj: Kolesa
Bleskovky
- Stačí překvapivě málo, aby až trochu ohyzdné Ferrari F80 najednou působilo jako atraktivní stroj
včera
- Ilustrátor po úniku patentových obrázků nové Lady Niva ukázal prakticky jistou podobu hotového auta
17.5.2026
- Mercedes líp ukázal svou novou osmiválcovou bestii a leccos na ní změnil. Na Ringu konečně pořádně zaržála
17.5.2026
Nejnovější články
- BMW postavilo úžasnou lehkou M3 CS s manuálním řazením a pohonem zadních kol, vám ji ale neprodá
před 52 minutami
- VW nemá problém bez nástupce zaříznout spalovací model, i když se prodává o desítky procent líp než všechny jeho elektromobily dohromady
včera
- Nissan prodělal dalších 70 miliard za rok a řeže, kde se dá. Teď ale slibuje, že už se úplně napravil
včera
- Znovuzrozená Alpina odhalila svou budoucnost i první auto. Přeskakuje elektrický omyl, vrací se k V8
včera
- Vzhled nových Mini se může změnit víc, než by fanoušky značky napadlo, varuje nový šéfdesignér
včera
Živá témata na fóru
- Onboard videa 05.18. 19:58 - řidičBOB
- Výměna alternátoru - Škoda Fabia 1 1.2HTP 05.18. 11:05 - jouncephr
- Míjení vozidel 05.17. 18:58 - Truck Daškam
- S větrem ve vlasech.... 05.17. 14:03 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 05.17. 13:36 - Truck Daškam
- Policejní kontroly a měření 05.16. 20:59 - řidičBOB
- Pneu koutek 05.15. 16:51 - Brus
- BMW Divize 05.15. 15:38 - pavproch