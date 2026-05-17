Ilustrátor po úniku patentových obrázků nové Lady Niva ukázal prakticky jistou podobu hotového auta

Až nová Niva dorazí, je v tuto chvíli téměř stoprocentní, že bude vypadat právě takto. Otázka stojí jinak: Dorazí vůbec? Skutečná nová generace největší ruské automobilové legendy byla v plánu už několikrát, osud se jí ale vždy postavil do cesty.

17.5.2026 | Petr Miler

Foto: Rospatent, CC0 Public Domain

Ladu Niva najdeme v nabídce ruské automobilky v prakticky nezměněné podobě už od roku 1977. Jak jsme nedávno probírali, Rusové se s její novou generací pokusili přijít už několikrát, přičemž nejblíž se dostali v roce 1998. Tehdy vznikl vůz, který se nakonec prodával jako Chevrolet Niva, a nakonec se dostal i do nabídky Lady jako Niva Travel. Protože ale nikdy nebyl tak úplně tím, čím si podstatná část publika představovala, že by měl být, prodávají se obě verze dodnes současně.

Původní Niva je tedy zralá na novou iteraci jako nikdy dřív. A mluvilo se o ní mnohokrát. Automobilka dokonce i několikrát nové auto chystala, projekt byl ale pokaždé z různých důvodů odložen, kdy tím posledním bylo ukončení spolupráce s Renaultem v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Nová Niva, která by byla napůl Ladou a napůl Dacií, byla prakticky hotová, bez spolupráce s Renaultem ale nebylo možné projekt dotáhnout do konce v původním termínu.

Pro skutečně novou Nivu to byla další těžká rána, ale úplně osudová být nemusí. Automobilka se rozhodla dotáhnout celý projekt do konce sólo i s pomocí dílů, které si nyní musí tak či onak obstarat sama. A myslí to vážně, vše má být hotové během následujících let. A pokud se jí to podaří, vizuálně to velké překvapení nebude, neboť si nedávno nechala patentovat podobu vozu, s jakou od začátku počítá.

Namalovat na základě patentových obrázků hotové auto je relativně snadné, a tak se právě o to pokusil ilustrátor magazínu Kolesa. Výsledek můžete vidět níže a krom podoby interiéru vidíme prakticky vše tak, jak ve výsledku bude. Tedy... Bude? Ta pochybnost se neváže ke vzhledu, s tím už Lada moc nenadělá, ale spíš k tomu, zda nějaká nová Niva vůbec dorazí. Plán se teď zdá jasný, ale to není poprvé, přesto je to pořád „sedmasedmdesátkový” nezmar, který musí káru slávy tohoto stroje tlačit dál a dál. Čas jistě ukáže víc, jisti si v tomto případě nemůžeme být zatím ničím.


Ilustrátor po úniku patentových obrázků nové Lady Niva ukázal prakticky jistou podobu hotového auta - 1 - Lada T-134 Niva 2020s zrusena 02
Na patentových obrázcích už jsme novou Ladu Niva viděli, co zní může vzejít, uvidíte níže. Grafika: Rospatent, CC0 Public Domain

Zdroj: Kolesa

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

