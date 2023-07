Influencer sehrál na videu roli rozhazovačného Araba kupujícího auta, teď mu jde po krku prokuratura před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Brabus

Jiný kraj, jiný mrav, chce se říci. Nejspíše každý z nás má ropné šejky spojené s jistou rozhazovačností a tento muž tomu jen v záměrně přehnané formě nastavil zrcadlo. Teď mu hrozí i vězení, prý zesměšňuje občany Spojených arabských emirátů.

Prakticky každý národ je spojen s jistou formou nálepkování, která jej obvykle nestaví do nejlepšího světla. Třeba Češi jsou v zahraničí nezřídka vnímáni jako notoričtí pivaři s chorobnou zálibou v bizarních těžkých jídlech. No a co - pokud zůstaneme nad věcí, můžeme se tomu i zasmát a realisticky si říci, že byť jde o hloupou paušalizaci, nevznikla z ničeho. Skutečně nenajdete mnoho jiných míst, kde vám v každé druhé hospodě nabídnou jídla jako svíčkovou nebo vepřo-knedlo-zelo a těžké pivo jako vhodné pití k tomu. A kolem vás bude sedět parta lidí, kteří jich ten den měli už deset.

Svět se ale bohužel stává více a více úzkoprsým a hyperkorektním ve všech smyslech těchto slov, a tak podobné žertovné nálepky nejsou příliš tolerovány bez ohledu na kontext. Ještě pořád na tom ale nejsme tak zle jako v arabském světě. Tam můžete jít z přehnaného, paušalizujícího, ale zřetelně v žertu míněného utahování si z místních specifik jít i sedět.

Může se zdát, že přeháníme, vývoj spojený s přiloženým videem, které se před pár dny objevilo na TikToku a následně zamířilo i na další sociální sítě, ale dokládá opak. Prokuratura Spojených arabských emirátů totiž vydala rozkaz k zatčení a vyšetřování autora videa i dalších lidí spojených s jeho vznikem, neboť jim klade za vinu zesměšňování občanů emirátu. Dotyčný si přitom ve snímku zahrál na rozhazovačného šejka, který si dost svérázným způsobem kupuje auta. Kolikrát jsme něco takového viděli bez známek satiry?

Tohle ale je zjevná satira. Video začíná tím, kterak do showroomu s luxusními vozy vchází muž v typickém bílém hábitu, za nímž jeho služební nesou paletu plnou peněz. Údajný šejk se nejprve odmítá bavit s běžný personálem a chce rovnou šéfa, kterého se ptá, jaké auto je u něj nejdražší. Nabídnuté Ferrari SF90 se mu pak zdá být příliš levným, neboť o něco takového by měl zájem leda jeho řidič. Nakonec si jej však pořídí spolu s Audi, Mercedesem či Rolls-Roycem. A tak dále, podívejte se na to sami.

Neříkáme, že to je bůhvíjak vtipné nebo povedené video, ale toto chování - v méně expresivní formě - jsme ze strany bohatých arabských šejků viděli mnohokrát. Je to prostě nastavení záměrně zkreslujícího zrcadla jejich skutečnému jednání, které by je mělo přivést k poněkud decentnějšímu projevu. Místo toho jsme svědky agresivní reakce prokuratury, která hodlá stíhat všechny, kteří se jakkoli vědomě podíleli na vzniku snímku. Nechtělo by to trochu více nadhledu?

Takový Brabus speciálně pro arabský trh připravil model Rocket 900 Desert Golf, nikdo se však kvůli tomu nečertil. I když tato verze rovněž poukazovala na zálibu tamního publika v jisté kýčovitosti, nabubřelosti a otevřené exhibici bohatství. Existuje někdo, kdo to neví? Proč tedy „řešit” video, které na to upozorňuje? Ilustrační foto: Brabus

Zdroje: ace876media.ent1@TikTok, Arabian Business

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.