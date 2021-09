Inovované SUV Mini má asi nejhloupěji řešené zadní blinkry, zprvu si toho nikdo nevšiml před 3 hodinami | Petr Prokopec

Tohle auto se na silnicích vídá zatím příliš málo na to, aby to způsobilo větší zmatky, jinak to ale má skutečně značný potenciál vytvářet chaos. Když řidič vyhodí blinkr vlevo, auto naznačuje spíš odbočení doprava.

Mini je jednou z největších automobilových legend a jeho autům nechybí pořádná dávka stylu. Britové přitom prakticky každým možným detailem odkazují na svou domovinu, zejména pak na národní vlajku zvanou Union Jack. Ta dokonce ovlivnila i design koncových světel, do kterých se snadno zamilujete na první pohled. A vůbec by nás vlastně nepřekvapilo, kdyby si řada lidí koupila vůz už kvůli nim. Je ale třeba dodat, že co těší majitele, nemusí vůbec těšit jiné řidiče.

Britská automobilka se totiž v případě oněch zadních lamp pokusila spojit formu s funkcí, tak vlajku rozdělila na dvě části, z nichž každá zdobí jednu stranu vozu. Až potud je vše v pořádku, z designového hlediska nemáme jediných výhrad a danému provedení lze pouze zatleskat. Problém nicméně nastává ve chvíli, kdy se majitel vozu chystá zatočit a aktivuje směrová světla.

Designéři vozu udělali světla tak hloupě a použili obě půlky britské vlajky tak nešťastně, že minimálně v případě amerického provedení blinkry vytváří šipky, které ukazují na zcela opačnou stranu, než na kterou ve skutečnosti zatáčíte. Pokud tedy odbočujete doleva, hrot šipky míří dovnitř vozu, a to směrem doprava. Světlo pak sice bliká na levé straně, čímž by dle Mini ke zmatení publika nemělo dojít, ovšem mate to i ve dne, natož pak v noci, kdy zbytek auta vůbec nemusíte vidět. A nebo když se auto pohybuje ve změtí jiných a chybí vám perspektiva.

Nakonec si sami pusťte video níže, které světla v akci zachycuje. Podle nás i kolegů z Jalopniku, kteří na věc upozorňují, jsou to snad ta nejhloupější zadní světla dějin, Mini to tak ale nevidí. Mluvčí značky k tomu říká, že „Mini v případě zadních směrových světel dosud nezaznamenalo od zákazníků žádné stížnosti, naopak má s jejich designem spojenou jen pozitivní odezvu“. Jasně, když auto řídíte, opravdu vám to nevadí. Tedy dokud do vás někdo nenabourá...

I tak je patrné, že světla se měnit nebudou. Problém se nicméně týká hlavně Countrymanu modelového roku 2021, v případě tří- a pětidveřového hatchbacku jsou zadní světla řešena šťastněji.

Inovované Mini Countryman dostalo v na první pohled šmrncovní koncová směrová světla, která však u amerického provedení po aktivací blinkrů působí nemalé zmatení. Hrot šipky totiž ukazuje přesně na opačnou stranu, než kam zatáčíte, podívejte se na to na videu níže. Foto: Mini

