Inovovaný VW Golf kompletně, ze všech stran a ve všech verzích předčasně odhalil únik z interní prezentace

/ Foto: Volkswagen

Automobilka na svou možná největší novinku posledních let zatím pořád jen láká, po dřívějším úniku renderů z palubního systému vozu tu ale nyní máme velmi kvalitní fotky hatchbacku, kombíku, GTI, GTE, no prostě prakticky všeho.

Volkswagen by byl rád, kdyby mu lidé v posledních letech „zobali” jeho elektrické novinky, sám ale nejlépe musí vidět, s jak vlažným přijetím se setkávají. Aspoň na některých trzích se díky dotačně-daňovým schématům nějak prodávají, velká sláva to ale není. A přirozený zájem o ně ještě menší, jak můžeme nejlépe vidět u nás - tady VW loni prodal 607 elektrických aut z 18 938 celkem, to je skoro nic. A docela by nás zajímalo, kolik by z nich zbylo, kdyby se odečetly registrace dovozce VW, jeho leasingovky, dealerů, spřízněných firem... To bychom se asi ještě podivili, dealeři značky v menších městech nás opakovaně informovali o téměř či zcela nulovém zájmu lidí o některé modely z řady ID.

Vidíme to nakonec i na našem webu, „prodat” představení nového elektromobilu je velmi těžké a častěji než jindy se takovými novinkami zabýváme jen ze zpravodajské povinnosti. Elektromobily zkrátka VW nespasí, nemají jak, loni s odřenýma ušima 60 tisíc prodaných exemplářů klíčového ID.3 na celém evropském kontinentu je bída s nouzí vzhledem k tomu, kolik mediální a marketingové pozornosti se tomuto modelu dostává. Namátkou, kdy naposledy jste slyšeli třeba o Nissanu Juke nebo Picantu od Kie? Tahle auta se prodávají dle dat JATO Dynamics líp, Audi A4 se prodává líp, Volvo XC60 se prodává líp, leccos se prodává líp, v podstatě „jen tak”.

I kvůli tomu vzrostl pro VW význam Golfu. Ten sice šel prodejně do kopru kvůli řadě chyb, které Němci udělali, pořád se ale prodává po statisících. Volkswagen se tak dušoval, že Golf VIII s faceliftem napraví tak, až bude úplně napravený, jakési oficiální „předodhalení” ale bylo nutně zklamáním - samozřejmě, fyzický dojem z vozu může být lepší, technicky a designově uvnitř se ale změnilo relativně málo. A ani exteriér se nezdá být dramaticky překopaný.

Právě ten nyní můžeme - stále před oficiální premiérou - vidět naprosto kompletně na docela kvalitních fotkách z jakési interní prezentace, které se začaly šířit po sociálních sítích. A jsou nejen kvalitní, ale i velmi výmluvné, neboť ukazují prakticky úplně všechno - je tu hatchback, je tu kombík, je tu standardní provedení, je tu GTI, GTE... Chybí snad jen GTD (bude vůbec?) a verze R, ale pokud GTD přijde, nebude vypadat jinak než GTI. A varianta R je okrajová libůstka. No, podívejte se sami na víc níže, my bychom s Shakespearem řekli: Much ado about nothing, tedy mnoho povyku pro nic. Ale třeba to uvidíte jinak. A třeba to časem budou jinak vnímat odlišné smysly, než je zrak.

Takto nám zatím Golf 8.5, jak mu budou říkat fandové, ukázal sám VW. Níže můžete vidět podstatně víc. Foto: Volkswagen

Zdroje: wilcoblok@Instagram, SDA, JATO Dynamics, Volkswagen

Petr Miler

