Integrovaná kamera natočila, co vše se může dít s vaším autem v autorizovaném servisu

Co oči nevidí, to srdce nebolí, tak zjevně zachází technici některých servisů s auty zákazníků. Nic nového? Možná, pikantní ale je, když se u toho nechají zachytit systémem, který sami opravují.

Ti, kteří si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji znovu prožít, pronesl v roce 1905 americký filosof George Santayana. Jde o jednoduchou moudrost skrytou i v českém úsloví o nutnosti poučit se z cizích chyb, někteří ji ale zjevně nejsou schopni přijmout za svou. Tesat by ji měli hlavně v servisech Chevroletu, kde technici dokola zapomínají na to, jak se správně chovat k autům zákazníků. Přinejmenším pak k těm, jejichž pohyb zachycuje integrovaný kamerový systém, který v některých modelech ani nemůže nebýt.

Naposledy jsme o takovém případu psali v červnu a v srpnu tu máme další. V centru veškerého dění je opět zákazník, který měl problém se svou Corvette C8. Servisu ji svěřil s tím, že z motoru se ozývá zvláštní klepavý zvuk, jehož příčinu technik rychle identifikoval - mělo jít o uvolněnou svíčku na jednom z osmi válců. Problém odstranil a s autem vyrazil na zkušební jízdu, potud dobrá práce. Chvíli se s autem pohyboval obvyklým způsobem, poté jej ale zjevně Corvette nažhavila natolik, že začal dělat hlouposti.

Nejprve se na poloprázdné dálnici rozjel na 115 mph, tedy asi 185 km/h a později to zopakoval. To by ještě šlo pochopit jako důkladnější test výkonného auta, třebaže nelegálními rychlostmi - okolnosti takové jízdě po dálnici nebránily. Poté ale narazil na podobně rozdováděného řidiče Dodge Charger, s nímž se záhy začal nahánět v relativně hustém provozu rychlostí až 148 mph, tedy asi 238 km/h. To už lze za oprávněný test považovat stěží.

Protože auto bylo vybaveno továrním Performance Data Recorderem alias PDR, majitel záhy na vše přišel. A nadšen pochopitelné nebyl . Po servisu chtěl nějakou kompenzaci a bylo mu nejprve nabídnuto čištění a leštění vozu v hodnotě 500 USD (asi 10 700 Kč), protože ale auto je skoro nové a ošetřené, nakonec se obě strany dohodly na prodloužení záruky. Majitel tedy vše bere relativně sportovně a říká, že pokud toto bude „hozeno na papír”, nemá s dealerstvím problém.

Jeho původní záznam s celou jízdou byl tedy z Youtube stažen, online ale zůstalo video s onou nejpeprnější částí, prohlédnout si jej můžete níže. V pořádku to jistě není, a tak buďte obezřetní - pokud ve voze podobný systém máte, raději na něj servis upozorněte, ať podobným projížďkám zabráníte předem a nemusíte je řešit ex post.

Chevrolet Corvette C8 je z továrny vybaven tzv. PDR, který zachycuje každou jízdu s vozem. Proč technici, kteří o jeho přítomnosti musí vědět, s autem dál zachází neurvale mimo dohled zákazníků, zůstává záhadou. Ilustrační foto: Chevrolet

