Interiér produkční Tesly Cybertruck byl natočen ještě před premiérou, ukázal i mizérii jejího dobíjení

I když první odhalení tohoto vozu proběhlo už před čtyřmi roky, interiér sériového provedení jsme dodnes neviděli. Teď si jej můžeme prohlédnout a poodhalit také možnosti dobíjení auta, které s 200kWh baterií nepůsobí vůbec slibně.

Jsou události, které z paměti jen tak nevyženete. 11. září 2001, svatba, narození prvního dítěte, premiéra Tesly Cybertruck... No, jsou to především katastrofy. Berte to s humorem, nicméně odhalení Cybetrucku v roce 2019 byl vážně velký bizár - od samotného pojetí vozu přes způsob jeho prezentace až po fiasko s předváděním jeho údajné neprůstřelnosti. A v neposlední řadě bychom neměli zapomínat, že od této události uběhly už 4 roky a auto si z prodejen Tesly dodnes neodvezl jediný zákazník.

To se má změnit v nejbližších dnech, jakkoli je otázkou, kolik lidí a za jakých podmínek se v dohledné době k vozu reálně dostane. Nikdo z nich navíc dodnes nemohli vidět, co si vlastně odveze, neboť v roce 2019 se ukázal světu jen jakýsi předprodukční koncept, který byl od začátku prezentován s tím, že sériová verze nebude stejná. Tu už jsme mohli vidět zvenčí, ale co zevnitř?

Právě tam můžeme nahlédnout v předstihu nyní díky někomu, kdo snad musí být zaměstnancem Tesly. Brzce produkční auto vyvezl kamsi k nabíječce a natočil jej nejen zvenčí, ale i zevnitř. Vidět tak můžeme sériové pojetí interiéru, spatřit můžeme také velmi mizerný prostor na zadních sedadlech, korbu a způsob otevírání jejího krytu... Je to vážně hodně odhalující pohled, z dosud neviděných detailů je patrné téměř všechno.

A je toho vlastně ještě víc, než se může zdát. Díky pohledu na displej palubního systému vidíme, že i dobití baterie na 71 % zbývá do plného nabití auta 55 minut, což je opravdu mizérie. Pochopitelně, křivka dobíjení není lineární a posledních 20 procent trvá nejdéle, předem ale odmítáme námitky elektrických evangelistů, že dobíjet přes 80 procent je nesmysl. Baterie vozu je na jednu stranu nebývale velká (200 kW), coby ekvivalent asi 51 litrů nafty je ale na asi 4tunové auto pořád prťavá. A připravit se dobrovolně o 20 procent kapacity, pokud s autem někam chcete dojet, to prostě není možné.

Bude tak záležitostí spíše hodin než desítek minut tento vůz dobít, ostatně při zmíněném stavu baterie už se dobíjel výkonem jen 77 kW. Inu, kdo říkal, že velké a těžké americké pick-upy jdou s elektrickým pohonem jakkoli dohromady? My jsme to nebyli, my opravdu ne...

Koncept Cybertrucku jsme viděli už mnohokrát, níže můžete spatřit hotové auto, a to zejména zevnitř. Nejen pohled do interiéru, ale i na možnosti jeho dobíjení je dalším zklamáním. Foto: Tesla

