Investor a influencer rozpůlil své Ferrari za 10 milionů o strom. Odešel nezraněn, i když se kusy auta válely po celém okolí

Když máte v životě štěstí, můžete se dokázat nejen dobře narodit, někteří se umí také „dobře nezabít”. Člověk, který řídil tohle auto, o tom teď může vyprávět, vlastně o tom skutečně vypráví.

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Investor a influencer rozpůlil své Ferrari za 10 milionů o strom. Odešel nezraněn, i když se kusy auta válely po celém okolí

před 4 hodinami | Petr Miler

Investor a influencer rozpůlil své Ferrari za 10 milionů o strom. Odešel nezraněn, i když se kusy auta válely po celém okolí

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Foto: Queensland Fire Department, CC0 Public Domain

Když máte v životě štěstí, můžete se dokázat nejen dobře narodit, někteří se umí také „dobře nezabít”. Člověk, který řídil tohle auto, o tom teď může vyprávět, vlastně o tom skutečně vypráví.

„Já chtěl bych též umět se narodit, mít spoustu prachů a málo marodit,” zpíval v jedné ze svých písní Michal Tučný. Jak sám shledal v pozdějším textu téhož songu, pro něj už bylo trochu pozdě, stejně jako pro naprostou většinu z nás. Jistý Sam Gordon, australský investor v oblasti realit a přinejmenším samozvaný influencer v jedné osobě, ale dokazuje, že nikdy není pozdě na to pokusit se věci napravit.

Podle svých slov se také nezvládl dobře narodit, pochází prý z chudých poměrů. Už v útlém věku ale údajně dokázal rozeznat, jaké nemovitosti mají ten správný potenciál pro růst na ceně a investicemi do nich pod hlavičkou firmy Australian Property Scout dokázal nadělat jmění. Teď jezdí ve Ferrari nejméně za 10 milionů, modelu SF90 Spider. Tedy vlastně jezdil - nyní má taková auta dvě, nejezdí ale ani jedno.

Gordonovi se totiž v sobotu deváté ráno „podařilo” nezvládnout řízení svého Ferrari na silnici Rio Vista Boulevard v Mermaid Waters v australském Queenslandu tak, že se doslova rozpůlilo na dvě části. Přesto z nehody vyvázl bez škrábnutí. Tomu se říká „umět nezemřít”. Anebo se podruhé narodit, chcete-li.

Není jasné, co přesně nehodě předcházelo, podle následků nárazu si to ale není těžké představit. Lokální média informují, že vůz narazil do stromu, čemuž jistě musela přecházet jízda rychlostí nepřiměřenou místním podmínkám, auto na dvě části nepřerazíte po smyku v 70 km/h. Pozoruhodné jsou ale nakonec hlavně následky - na záběrech posbíraných níže vidíme, jak většina Ferrari leží na trávníku u silnice, zatímco zadní polovina vozu s motorem a převodovkou zůstala na silnici daleko od něj.

Pro Gordona byla klika, že náraz mířil hlavně na zadní část vozu, příď se zdá být téměř netknutá. Zde mu pomohla konstrukce moderních supersportů s motorem uprostřed, kdy zadní část vozu s pohonnými komponenty přišroubována k monokoku s prostorem pro posádku. Toto oddělení pak pomáhá absorbovat boční nárazy a chránit cestující i v situacích, kdy by jiných autech mohli přinejmenším dojít k úhoně. Tak to nakonec není jen štěstí, chce to i to správné auto za správnou cenu, podívejte se na víc níže...


Investor a influencer rozpůlil své Ferrari za 10 milionů o strom. Odešel nezraněn, i když se kusy auta válely po celém okolí - 1 - Ferrari SF90 XX Stradale oficialni nove 2024 02Investor a influencer rozpůlil své Ferrari za 10 milionů o strom. Odešel nezraněn, i když se kusy auta válely po celém okolí - 2 - Ferrari SF90 XX Stradale oficialni nove 2024 05Investor a influencer rozpůlil své Ferrari za 10 milionů o strom. Odešel nezraněn, i když se kusy auta válely po celém okolí - 3 - Ferrari SF90 XX Stradale oficialni nove 2024 06
Sam Gordon se s tím nemazal a voila, z jednoho Ferrari má dvě, gratulujeme. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroje: Queensland Fire Department, News.com.au, onlyforluxury@Instagram, samgordonproperty@Instagram

Petr Miler

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