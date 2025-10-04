Ironie osudu: Údajně terénní Kia selhala a zůstala uvíznutá v oblasti, po které je pojmenována
Petr MilerMarketingová oddělení automobilek s gustem používají pro svá auta relevantní zeměpisná označení, aby zdůraznila charakter vozu a fakt, že se v takovém prostředí bude cítit jako doma. To ale neznamená, že když se tam vydá, skutečně tam bude excelovat.
4.10.2025 | Petr Miler
Marketingová oddělení automobilek s gustem používají pro svá auta relevantní zeměpisná označení, aby zdůraznila charakter vozu a fakt, že se v takovém prostředí bude cítit jako doma. To ale neznamená, že když se tam vydá, skutečně tam bude excelovat.
Je to vážně jeden z těch nejobvyklejších přístupů k pojmenování celých modelů nebo specifických verzí aut. Pontiac LeMans jistě není nutné nijak dál vysvětlovat, Ferrari 599 GTB Fiorano si říká podle vlastní závodní trati automobilky a verze LM znovu podle Le Mans. Porsche 911 Carrera má jméno po jihoamerickém závodu Carrera Panamericana, Škody Monte Carlo skládají holt veleslavné rallye a i poslední dvě písmena v označení Toyot GRMN znamenají Meister of Nürburgring. Jak moc to jde dohromady s charakterem jednotlivých vozů, posuďte sami, s Pontiacem LeMans bychom slavnou čtyřiadvacetihodinovku asi jet nechtěli. A se Škodou Fabia Monte Carlo 1,0 onu slavnou rallye také ne...
V případě terénních aut a SUV pochopitelně dostávají přednost jiná místa, princip je ale stejný. Jeep Wrangler Rubicon je pojmenován po stezce Rubicon Trail, Subaru Legacy Outback je pojmenováno po australské divočině a i taková Mahindra Thar si říká podle poušti Thar, na které by se dalo jezdit něco jako Dakar. Ostatně i onen Dakar bychom v označení některých aut našli. Korejci podobné asociace vyvolávají u svých SUV rádi (Santa Fe, Tucson, Palisade...), snad nejnázorněji ale ale sahá po takovém řešení Kia s u nás neprodávaným modelem Telluride.
Největší SUV Kia značky vyráběné v USA dostalo jméno po horské oblasti a městě Telluride v americkém Coloradu. To znovu vyvolává dojem, že nejde o nějakého příměstského měkouše, ale pořádného offroadového chachara. Věřili bychom tomu asi tak, jako že na Fabie ovládne Rallye Monte Carlo, jeden z obyvatelů Jižní Karolíny tomu ale uvěřil. A s Telluride se vydal do horského průsmyku Black Bear Pass právě v Telluride.
Štěrková cesta, která strmě klesá do údolí, nevypadá zase tak záludně, místní ji ale nedoporučují absolvovat s jinými než extrémními offroady. Ale to Telluride je, ne? Však jsme s Telluride v Telluride, cha cha, jako doma. No, není. Řidič na zdánlivě nezáludném místě buď správně na horizontu neodhadl směr dalšího pokračování cesty, nebo jeho Telluride odpochodovala po štěrku směr gravitace, každopádně na místě uvízl a může být rád, že se s ním auto neskutálelo dolů do údolí. Takto musel zaplatit „jen” náročné vyproštění vozu a pokutu za to, že se na místo vydal v protisměru. Už to bylo chytré...
Jezdit s Telluride v Telluride zní jako dobrý nápad. No, nebylo to tak. Foto: San Miguel County Sheriff's Office, CC0 Public Domain
Zdroj: San Miguel County Sheriff's Office
