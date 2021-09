Italská legenda se ukázala v 320 km/h na Autobahnu, v plné palbě zní jako Formule 1 před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Pagani Automobili

Spatřit tohle auto na vlastní oči je malý zázrak, výjimečné je ale i vidět jej v ostré akci klidně na videu. Majitel jednoho z 25 exemplářů se jeho 602 koní nebojí, naopak tlačí na plynový pedál i na mokru.

Před dvěma týdny sběratel Mike Yin oznámil, že opětovně rozšířil svou sbírku supersportů, a to o další nové Pagani. V souvislosti s tím začaly světovými médii kolovat informace o nelegálních finančních machinacích, díky nimž měl Yin své nové přírůstky financovat. Jelikož nešlo o nepodložená obvinění, bylo docela překvapivé, že čínský byznysmen se na svém Instagramu chlubí přátelstvím s Horaciem Paganim či Christianem von Koenigseggem. Podle některých jde o jiného člověka stejného jména, my o tom přesvědčeni nejsme, způsob financování samotných aut ale pro dnešek nechme stranou.

Místo toho se budeme věnovat vozům samotným. Konkrétně pak Pagani Zonda F, které si Yin nechal přivézt z Ameriky do Evropy. Zde si jej pak společně s Timem Burtonem, známým spíše pod přezdívkou Shmee150, užil na německém Autobahnu, kde nemusel soustavně sledovat tachometr. Jakkoliv ve výsledku ani nebylo třeba jet až na dálnici, nemalé potěšení Zonda nabídla již i v tunelech v Düsseldorfu, kde její dvanáctiválec ječel a burácel jako o život.

Není to přitom jen zvuk, co na novém videu zaujme. Yin se totiž superportu se 7,3litrovým dvanáctiválcem o výkonu 602 koní vůbec nebojí, a to dokonce ani na velmi mokré vozovce. Něco takového se dnes vidí jen málokdy, stejně jako začínají být ojedinělé vozy s manuální převodovkou. Ta nicméně v tomto případě není ojedinělá, neboť v době vzniku šlo o jedinou volbu, kterou vyfasovalo všech 25 exemplářů. Část z nich ale od té doby byla předělána a osazena sekvenční skříní.

Tento konkrétní kousek se přitom stal známým v roce 2017, kdy do něj najela dodávka. Její řidič si totiž vůz prohlížel s natolik velkým zaujetím, že nezareagoval na zpomalující dopravu a poškodil zadní partie. Majitelem byl toho času Jorge Gomez, který ji ovšem nakonec prodal právě Yinovi. Potřeboval totiž peníze na stavbu továrny na elektrické komponenty. Ta ale nejspíše již začala vydělávat, neboť Gomez již mluví o koupi zcela nového Pagani, které má zatím jen interní kód C10.

Nemalé překvapení na příští rok pak Burtonovi slibuje i Yin. Jak se tedy zdá, v Itálii se něco kutí, ostatně do Pagani investoval nemalé peníze saudskoarabský investiční fond PIF. Zdroje ze zákulisí pak dodávají, že nástupce modelu Huyara má dorazit před příštími Vánoci, a to zprvu jako kupé. Roadster by však měl následovat, přičemž u obou typů máme očekávat jak motor V12, tak manuál. K mání bude jen 99 kusů, přičemž by nás ani nepřekvapilo, kdyby všechny již měly majitele.

Pagani Zonda F vznikla v 25 kusech, některé z nich ale již byly přepracovány na modernější limitované edice. Ta na videu níže ale zůstává původní a vybavena je i manuální převodovkou. Ilustrační foto: Pagani Automobili

Zdroj: Shmee150@YouTube

Petr Prokopec