Italská policie zabavila víc jak 130 Fiatů kvůli nelegálnímu použití italské trikolóry, absurdnější divadlo byste nevymysleli

Pokud máte pocit, že neexistuje auto, které by si italskou trikolóru zasloužilo spíš než jakýkoli model Fiatu, mýlíte se. Tedy alespoň italská policie je přesvědčena, že to vidíte špatně.

Nejsme si jisti, jak moc lze označení „Made in Italy” či jakékoli jeho připodobnění považovat zrovna v automobilovém světě za ctnost, obecně to ale ctnost je. Zejména některé produkty, jmenujme třeba vína, obecně potravinářské výrobky či módní záležitosti italského původu mají ve světě právem zvuk. Proto si také italská vláda osobuje právo vymáhat, aby produkty naznačující jakoukoli vazbu k Itálii, byly skutečně italské.

Poněkud tragikomicky se to ukázalo v případě nové Alfy Romeo Milano, která už se nesmí jmenovat Milano, protože tak podle italských fiktivně naznačuje italský původ, který v případě výroby nemá - produkce probíhá v Polsku. Alfa tak novinku po premiéře musela přejmenovat, i když si sama nemyslí, že by to bylo nutné. Vůz byl navržen a vyvinut v Itálii, což podle mateřského Stellantistu stačí.

Jako by tohle nebylo dost absurdní, máme tu další pokračování stejného příběhu. Jak informuje agentura Reuters, italská policie minulý týden zabavila víc jak 130 Fiatů Topolino dovezených z Maroka, které nesou italskou trikolóru na svých karoseriích. Důvod? Označení s barvami italské vlajky mají fiktivně označovat italský původ aut, který nemají.

Podle mluvčího Stellantisu je to znovu nesmysl. Vozy byly zabaveny v italském přístavu Livorno po jejich dopravě z Maroka, kde se vyrábí, ovšem to je podle něj všechno. „Jediným účelem použití tohoto označení bylo deklarovat obchodní původ produktu,” řekl mluvčí s tím, že skupina věří, že postupuje v souladu s pravidly. Podle něj design Topolina vymyslelo a vyvinulo italské studio Fiatu Centro Stile, které je součástí společnosti Stellantis Europe, což je znovu italská společnost.

Rozhodnutí vyrábět nové Topolino v Maroku bylo navíc jasné už v momentě odhalení vozu. „V každém případě bylo pro předejití případným problémům rozhodnuto o úpravě vozidel odstraněním malých nálepek s výhradou, že použití musí být posvěcené úřady,” uvedl dále mluvčí. Proč současnému vedení Itálie vadí používání spojení s Itálií právě ze strany zmíněných značek, zatím není jisté.

Nový Fiat Topolino sice není originální auto, je ale tak italský jak Fiaty bývají. přesto je trikólora na něm podle italské vlády nelegálně. Auta dovážená do země tak nechá policii zabavovat. Foto: Fiat

