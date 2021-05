Italské úřady zabavily ruský Rolls-Royce jen kvůli interiéru, majitel musí zaplatit 500 tisíc před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Guardia di Finanza Livorno, CC0 Public Domain

Není obvyklé, aby vám někdo sebral auto jen kvůli jeho vnitřnímu provedení, v tomto případě se to ale stalo. Zřejmě na základě udání Italy popudilo použití podle všeho pravé krokodýlí kůže.

Dokážete si představit, že by vám policie po kontrole interiéru vašeho vozu oznámila, že si máte vystoupit, auto vám zabavuje a čeká vás přinejmenším tučná pokuta jen kvůli tomu, jak vypadá jeho vnitřek? Jakkoli to zní podivně, může se to stát, je ale nutné, aby byl dodatečně upraven s použitím materiálů, s nimiž je zakázáno obchodovat.

Přesně do této pozice se dostal italský majitel Rolls-Roycu Phantom na fotkách níže, který si koupil vůz původem z Ruska. Nejspíše právě tam byl jeho interiér upraven za použití pravé krokodýlí kůže, s níž je na základě tzv. Washingtonské úmluvy (CITES) zakázáno obchodovat.

Italský deník Corriere Fiorentino, který o případu informuje, nezachází do detailů a není tedy zcela jasné, zda byl majitelem vozu přímo člověk, který jej dovezl, podle dalších okolností to tak ale vypadá. Italská finanční správa ve spolupráci s celním úřadem tedy auto zabavila, majitele obvinila z obchodování se zakázaným materiálem a auto mu vrátí pouze po uhrazení 20 tisíc Eur, tedy více jak 500 tisíc Kč. A to ještě za podmínky, že kůži z interiéru odstraní.

Úřady jednaly na základě udání a je otázkou, zda majitel věděl, co v autě vozí. Že interiér byl přečalouněn, pozná každý od pohledu, rozeznat pravou krokodýlí kůži od nespočtu napodobenin je ale pro laika obtížné. Tak či onak je to zvláštní projev vkusu, dokud se ale pohybuje v mezích zákona, je to pochopitelně každého věc. V tomto případě je zásah pochopitelný.

Tento Rolls-Royce Phantom je nyní v moci italských úřadů, neboť byl do země dovezen s interiérem čalouněným pravou krokodýlí kůží. Jako takový se tedy stal součástí obchodu s materiálem, který je dle tzv. Washingtonské úmluvy zakázán. Foto: Guardia di Finanza Livorno, CC0 Public Domain

Zdroj: Corriere Fiorentino

Petr Miler