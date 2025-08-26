„Italský Turek” se natočil, jak jede ve svém Porsche 260 km/h po německé dálnici, teď chtějí jeho hlavu
Petr MilerPřípad nápadně podobný tomu českému nyní cloumá italskými médii. Podstatný rozdíl? Italský politik na rozdíl od Filipa Turka opravdu jel po německé dálnici. Síly z opačného konce politického spektra to ale nezajímá, jeho hlavu chtějí stejně.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
„Italský Turek” se natočil, jak jede ve svém Porsche 260 km/h po německé dálnici, teď chtějí jeho hlavu
včera | Petr Miler
Případ nápadně podobný tomu českému nyní cloumá italskými médii. Podstatný rozdíl? Italský politik na rozdíl od Filipa Turka opravdu jel po německé dálnici. Síly z opačného konce politického spektra to ale nezajímá, jeho hlavu chtějí stejně.
Asi nikdy nepochopím, proč mají lidé potřebu „flexit” se svým kontroverzním chováním na sociálních sítích. Tím méně to pochopím, když jde o veřejně známé osobnosti, které potřebují přízeň veřejnosti k tomu, aby se jim dobře žilo. A ještě méně to pochopím, když očividný nesmysl kamuflují do lží a polopravd, kvůli kterým je pomyslný bumerang flákne po hlavě ještě několikrát.
Případ českého europoslance Filipa Turka asi nemusíme připomínat, dočkal se až nemístné pozornosti. Že tento člověk jezdí po dálnicích dvoustovkou, mě opravdu neuráží. A neuráží mě ani to, pokud to za přiměřených okolností dělá v Česku, i když by asi mělo - české dálnice jsou na to kolikrát vhodnější než ty německé. Ale aby se u toho natočil, nezabral jen tachometr, ale i cestu kolem, pak uprostřed ČR řekl: „Hele, Německo!” a pak to celé ještě asi třikrát podělal následnými kroky, to chtělo velkou mentální slabost. Každý dělá chyby a neházím kamenem, ale tohle bylo asi pět hloupých přešlapů po sobě.
I kdyby to ale Filip T. dělal v Německu, beztak nemá smysl tím dráždit, prostě nemá. Spousta lidí je vychována v tom, že rychlost přece zabijí, takže je vlastně jedno, kde a kdy jedete rychle, je to zabíjení a hotovo. Tak raději zabíjím potichu, ne? Ostatně u toho ani tentokrát nikdo nezemřel. Přesto se najdou další a další, kteří to dělají a čekají... Co vlastně čekají? Co pozitivního tím lze získat?
Zjevně nic, jak poznává Vittorio Codeluppi, italský podnikatel a nyní i poslanec, jak poznamenává La Repubblica. Codeluppiho jeho Demokratická strana protlačila do pozice šéfa státní společnosti Societa Acqua Lodigiana (alias SAL), provozovatele vodohospodářských služeb v provincii Lodi. A v létě ho nenapadlo nic lepšího, než že se natočí ve svém Porsche Cayenne neznámé verze (mluví se o výkonnějším kupé, ale aktuálně to není z čeho poznat, jeho profily na sociálních sítích jsou nyní neveřejné), jak na dálnici zrychlí na 260 km/h. A co? Podle nás nic, nevíme, čím mu to mělo prospět, v každém případě si to obdiv oponentů nezískalo.
Jeho političtí soci ho teď trhají na cucky a chtějí jeho hlavu. Předseda provincie Lodi je prý „hluboce zklamán tím, že nový prezident SAL zveřejnil na sociálních sítích video, na kterém je vidět silné auto, jak jede po dálnici rychlostí 260 km/h, přičemž záběry byly natočeny přímo z pohledu řidiče”. Má rezignovat, popř. být odvolán. „I kdyby neřídil nebo kdyby video bylo natočeno v zahraničí, v oblastech bez rychlostních omezení, je stále velmi nevhodné zveřejňovat obsah zobrazující takové nebezpečné chování, které by mohlo negativně ovlivnit zejména mladé lidi tím, že dává špatný příklad,“ stojí dále v prohlášení jeho strany Liga.
Tato reakce je zjevně přehnaná, neboť nám opravdu nepřijde ani nebezpečné, ani jako špatný příklad jezdit rychle po poloprázdné večerní německé dálnici. Navíc byla opravdu německá - Il Messagero má původní video a je zjevné, že tohle je Německo. Není tu tedy „Turkův faktor”, Codeluppi se brání správně, na druhou stranu mi pořád není jasné: Kam si chtěl tento Ital pomoci? Minimálně podezření, že za jízdy natáčel vše z ruky, stěží uteče. Možná bude příště lepší prostě jet rychle a nechat si to pro sebe...
Jezdit v roli levicového politika s Porsche je samo o sobě kontroverzní. A pak se v něm natáčet při 260 km/h? K čemu je to dobré? Ilustrační foto: Porsche
Zdroje: La Repubblica, Il Messagero
Bleskovky
- „Italský Turek” se natočil, jak jede ve svém Porsche 260 km/h po německé dálnici, teď chtějí jeho hlavu
včera
- Britové proti sobě ve sprintu postavili dva dinosauří osmiválcové offroady, metály ale nakonec bral ten třetí vzadu
25.8.2025
- Někdo si nechal přelakovat ikonické Ferrari F40 na zelenou, pro tradicionalisty je to zločin
22.8.2025
Nové na MotoForum.cz
- Sergio García si užívá překvapivý debut ve WorldSBK v Aragonu 11:45
- Test Superbike Aragon - 2. den včera 22:20
- Alvaro Bautista zůstává u Ducati včera 19:43
- Test Superbike Aragon - 1. den 25.8.2025
- Jonathan Rea po sezóně končí se závoděním 25.8.2025
Nejčtenější články
- Boom elektromobilů v EU? 85 procent nových vozů je pořád spalovacích, podíl elektroaut na trhu se za dva roky skoro nezměnil
29.7.2025
- Novou levnou Teslu natočili do detailu ještě před odhalením. Ukazuje, co všechno je firma schopna ořezat
29.7.2025
- „Lidé mají z elektromobilů špatné pocity,” říká šéftechnik Maserati. To konečně pochopilo, kudy se ubírat
29.7.2025
- Je stupidně krátkozraké stěžovat si na 0procentní cla na dovoz amerických aut do Evropy, i když to opačným směrem bude 15
29.7.2025
- Všechno je vzhůru nohama: Budeme se řídit poptávkou, ne emisními normami, říkají Číňané. Spalovací motory nezaříznou
29.7.2025
Živá témata na fóru
- Toyota Land Cruiser 250 || Nezastavitelná legenda 08.26. 23:02 - lukasak12
- Dříve M135i, nyní ///M2 08.26. 22:52 - Eda
- Onboard videa 08.26. 21:56 - abgx1
- vyber prveho auta, univerzalne pouzitie 08.26. 20:55 - magalanes
- Policejní kontroly a měření 08.26. 20:27 - řidičBOB
- jak poznám minerální olej, polosyntetiku, full syntetiku? 08.26. 18:32 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 08.26. 14:53 - pavproch
- zvuk motoru 1.4 mpi a rachtání v převodovce 08.25. 20:49 - komat