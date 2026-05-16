Britům se nedá upřít snaha dostat tento stroj před zraky publika na těch správných místech, přesto si nedokážeme představit, co přesně by se muselo stát, aby jeho Type 01 neskončil jako jeden z největších propadáků automobilové historie.

Jaguar dál zadělává na jeden z největších propadáků dějin aut, teď se s ním prohání po Monaku

před 5 hodinami | Petr Miler

Foto: Jaguar

Nejsem zrovna gambler, pokud bych si ale teď a tady měl na něco vsadit, pak to bude velmi smutný konec blížící prvotiny znovuzrozeného Jaguaru. Té nedávno automobilka přiklepla jméno Type 01, čímž zřejmě odhaduje pravděpodobný počet ohromených zákazníků - nula až jeden, to by mohlo vyjít. Je totiž ve špatný čas na špatném místě s tak problematickou věcí, že opravdu nevidím žádný realistický scénář, který by tomuto vozu mohl přihrát jakkoli dostačující počet kupců.

Jaguary jako takové ve větší míře nebodují už dávno, nejsou-li SUV, což tohle auto není. Elektrický Jaguar už se jeden prodával a selhal též. Luxusní elektromobily zachází na úbytě, i když jde o Rolls-Roycy, a automobilky jako Bentley ruší plány na jejich prodej. Výkonné elektromobily jsou na tom úplně stejně, ať už jde o speciality typu Rimac Nevera, nebo obyčejnější auta jako Porsche Taycan. Máme pokračovat? Nevidíme pro tohle auto prostě žádný potenciál na trhu, který by mohlo vytěžit. Zákazníků takového stroje s největší pravděpodobností existuje příliš málo na to, aby mohl uspět, ať bude sebedokonalejší.

Na místě Jaguaru bychom celý projekt dávno skrečovali, Britové ale jako by jeli podle motta Spykeru: Nulla tenaci invia est via. Rozhodli se tedy, že Type 01 dostanou do prodeje stůj co stůj. A udělají maximum pro to, aby si jej někdo všiml. Nejnověji tak využili jednoho ze závodních týdnů, kdy se Monte Carlo mění na jeden velký improvizovaný okruhu, a před víkendovým kláním Formule E se proháněli po monackém knížectví stále ještě maskovaným prototypem vozu těsně přesně jeho premiérou.

Tentokrát jde o vůz s červeno-bílo-béžovými polepy s názvem na střeše. Designové detaily nám tak zůstávají skryty, na fotky pořízené v jednom z nejpozoruhodnějších měst Evropy je ale vždy zajímavé pohledět. Asi to není to pravé místo, kde by využil přes 1 000 koní výkonu a 1 300 Nm točivého momentu, ale zas ho aspoň nelimituje 120kWh baterie. Podívejte se na vše podstatné níže sami, naše očekávání znáte - pokud automobilka včas nezmění své směřování, je to velmi pravděpodobně poslední Jaguar vzniklý pod taktovkou současných majitelů značky, jaký vidíme.


Není větší chyby než přestat zkoušet, a tak Jaguar zkouší. Zaujmout. S úspěchem? Pochybujeme o tom, že vzbudí víc než jalový zájem ve smyslu „ten bizár chci vidět”. Foto: Jaguar

Zdroj: Jaguar

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.