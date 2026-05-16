Jaguar dál zadělává na jeden z největších propadáků dějin aut, teď se s ním prohání po Monaku
Petr MilerBritům se nedá upřít snaha dostat tento stroj před zraky publika na těch správných místech, přesto si nedokážeme představit, co přesně by se muselo stát, aby jeho Type 01 neskončil jako jeden z největších propadáků automobilové historie.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Jaguar dál zadělává na jeden z největších propadáků dějin aut, teď se s ním prohání po Monaku
před 5 hodinami | Petr Miler
Britům se nedá upřít snaha dostat tento stroj před zraky publika na těch správných místech, přesto si nedokážeme představit, co přesně by se muselo stát, aby jeho Type 01 neskončil jako jeden z největších propadáků automobilové historie.
Nejsem zrovna gambler, pokud bych si ale teď a tady měl na něco vsadit, pak to bude velmi smutný konec blížící prvotiny znovuzrozeného Jaguaru. Té nedávno automobilka přiklepla jméno Type 01, čímž zřejmě odhaduje pravděpodobný počet ohromených zákazníků - nula až jeden, to by mohlo vyjít. Je totiž ve špatný čas na špatném místě s tak problematickou věcí, že opravdu nevidím žádný realistický scénář, který by tomuto vozu mohl přihrát jakkoli dostačující počet kupců.
Jaguary jako takové ve větší míře nebodují už dávno, nejsou-li SUV, což tohle auto není. Elektrický Jaguar už se jeden prodával a selhal též. Luxusní elektromobily zachází na úbytě, i když jde o Rolls-Roycy, a automobilky jako Bentley ruší plány na jejich prodej. Výkonné elektromobily jsou na tom úplně stejně, ať už jde o speciality typu Rimac Nevera, nebo obyčejnější auta jako Porsche Taycan. Máme pokračovat? Nevidíme pro tohle auto prostě žádný potenciál na trhu, který by mohlo vytěžit. Zákazníků takového stroje s největší pravděpodobností existuje příliš málo na to, aby mohl uspět, ať bude sebedokonalejší.
Na místě Jaguaru bychom celý projekt dávno skrečovali, Britové ale jako by jeli podle motta Spykeru: Nulla tenaci invia est via. Rozhodli se tedy, že Type 01 dostanou do prodeje stůj co stůj. A udělají maximum pro to, aby si jej někdo všiml. Nejnověji tak využili jednoho ze závodních týdnů, kdy se Monte Carlo mění na jeden velký improvizovaný okruhu, a před víkendovým kláním Formule E se proháněli po monackém knížectví stále ještě maskovaným prototypem vozu těsně přesně jeho premiérou.
Tentokrát jde o vůz s červeno-bílo-béžovými polepy s názvem na střeše. Designové detaily nám tak zůstávají skryty, na fotky pořízené v jednom z nejpozoruhodnějších měst Evropy je ale vždy zajímavé pohledět. Asi to není to pravé místo, kde by využil přes 1 000 koní výkonu a 1 300 Nm točivého momentu, ale zas ho aspoň nelimituje 120kWh baterie. Podívejte se na vše podstatné níže sami, naše očekávání znáte - pokud automobilka včas nezmění své směřování, je to velmi pravděpodobně poslední Jaguar vzniklý pod taktovkou současných majitelů značky, jaký vidíme.
Není větší chyby než přestat zkoušet, a tak Jaguar zkouší. Zaujmout. S úspěchem? Pochybujeme o tom, že vzbudí víc než jalový zájem ve smyslu „ten bizár chci vidět”. Foto: Jaguar
Zdroj: Jaguar
Bleskovky
- Jaguar dál zadělává na jeden z největších propadáků dějin aut, teď se s ním prohání po Monaku
před 6 hodinami
- První auto znovuzrozené Alpiny kompletně odhalil únik, teď už opravdu. Kupé to je, krásné, no posuďte
včera
- VW potřeboval tři roky, jednu zvláštní edici a extra paket navíc, aby o 0,358 sekundy sebral rekord Nürburgringu Japoncům
včera
Nejnovější články
- VW zkouší zachránit svou řadu ID „novým vynálezem”. Poslední novinka má spalovací motor, už pohání i kola
před 2 hodinami
- Ford po fiasku dosavadních plánů znovu sází na osmiválce, dokonce jen s nimi posílá do Evropy svůj monstrózní bestseller
před 3 hodinami
- Rozklad Mercedesu pokračuje, prodal další část kdysi nedotknutelného „rodinného stříbra”. A dílo zkázy dokoná
před 5 hodinami
- Jaguar dál zadělává na jeden z největších propadáků dějin aut, teď se s ním prohání po Monaku
před 6 hodinami
- Toyotě dochází olej. A není v tom žádná alegorie, prostě ho nemá
před 7 hodinami
Živá témata na fóru
- Řidiči, co to mají v ruce... 05.16. 12:23 - řidičBOB
- Pneu koutek 05.15. 16:51 - Brus
- BMW Divize 05.15. 15:38 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 05.15. 15:29 - pavproch
- Detektory policejních radarů 05.15. 14:55 - řidičBOB
- Rychlodotazy 05.15. 14:53 - pavproch
- Politický koutek 05.15. 08:56 - pavproch
- VZKAZY 05.14. 13:40 - GeneHawkins