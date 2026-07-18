Jak krásně zní? Chystané nové BMW M3 konečně natočili při testech v té „správné” verzi, tady už nadšenci nepohrdnou
Petr MilerDarinka s Karlem by zapěli cosi o zvoncích štěstí, BMW se spíš tváří, že ho skoro obtěžuje něco takového vyvíjet. Buď jak buď, nová M3 zjevně skutečně dorazí i ve verzi se spalovacím motorem. A dokonce může mít znovu ruční řazení.
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Jak krásně zní? Chystané nové BMW M3 konečně natočili při testech v té „správné” verzi, tady už nadšenci nepohrdnou
před 6 hodinami | Petr Miler
Darinka s Karlem by zapěli cosi o zvoncích štěstí, BMW se spíš tváří, že ho skoro obtěžuje něco takového vyvíjet. Buď jak buď, nová M3 zjevně skutečně dorazí i ve verzi se spalovacím motorem. A dokonce může mít znovu ruční řazení.
Ať se vám to líbí nebo ne, současné BMW M3 je navzdory řadě kompromisů, které muselo přijmout, aktuálně posledním útočištěm pro nadšence, jež touží osedlat ostré auto střední třídy. Jinak opravdu není kde brát, nové Audi RS5 je 2,5tunový výsměch a Mercedes-AMG C63 byl něčím podobným ještě dlouho před ním.
M3 G80 a její deriváty nejsou dokonce ani mild-hybridní, natož aby byly hybridní či plug-in hybridní. Jsou to sice i tak těžká auta, ale pořád váží kolem 1,8 tuny, což je vedle zmíněných aut asi tak o Caterham míň. A můžete mít sedan, kombík, kupé, dokonce kabriolet, můžete mít pohon všech kol a sakra práce, aspoň v základu můžete mít i ruční řazení. Můžete mít také velmi povedené CS (pravda, dnes už jen z bazaru), a pokud jste se narodili na správném místě, můžete mít dokonce úžasnou lehkou CS s manuálem. Co víc si přát? I Richard Hammond říká: „Kupte, dokud můžete!” A to není žádný fanda BMW, ani já jím nejsem - je to jen racionální pohled na věc.
Bude ale současná G80 (interní kód pro označení aktuální generace - pro méně znalé) skutečně koncem cesty? Ne nutně, nakonec počítejte s námi: G80 je sedan, G81 je kombík, G82 je kupé M4 a G83 je kabriolet M4. Copak tedy asi může být G84? Modří už vědí: Je to označení nové generace M3 ve spalovací verzi, která zřetelně nebude vůbec nová. A to je vlastně dobrá zpráva.
Pravda, lepší zprávou by bylo, kdyby BMW vyvinulo úplně novou spalovací M3 jako... pokaždé, ale doba velí k elektrickým hrám, které Mnichov navzdory svým proklamacím hraje s rukama plnýma dvojek a blafuje, že v nich má esa. Nemá v nich nic, jen další otylý elektrický nesmysl, který nadšenci odmítají z podstaty a vedení firmy to dopředu „nedává”. Přesto je ignorovat nebude a nechá je koupit provedení, kterým ani nadšenci nepohrdnou.
Už to není jen slib ani víra, na videu níže můžete vidět prototyp nové M3 G84 při testech na Nordschleife, jak pěje utlumené árie s šestiválcovým motorem pod kapotou. Neměl by znovu být hybridní, ale vsadit na chytré spalování paliva a mluví se dokonce o tom, že k dispozici by opět měla být i manuální převodovka. Protože když ji má G80, proč by ji neměla mít G84? Zásadní evoluce bude pouze předstíraná. Ale podívejte se sami na to, co zatím můžeme vidět a slyšet, vedle matoucí elektrické napodobeniny to zní jako slušná spása pro budoucnost.
Současná M3 CS Handschalter a jí podobné nakonec nemusí být až takovou labutí písní. Nové BMW M3 by totiž mělo být do značné míry překarosované totéž. Foto: BMW
Zdroj: Carspotter Jeroen@Youtube
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