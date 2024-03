Jak moc skutečně vydrží Cybertruck Tesly? Nadšenci po něm začali házet koule i střílet z pistolí a pušek před 5 hodinami | Petr Prokopec

Dotyční tak napodobili šéfa Tesly, který se při prvotním odhalení - pravda už tehdy poněkud nešťastně - rozplýval nad odolností vozu. Ten skutečně vydrží víc, než je běžné, neprůstřelné auto to ale jedním slovem není.

Pokud patříte mezi veřejně známé osobnosti a někde něco řeknete, můžete si být v dnešní době stoprocentně jisti tím, že vaše tvrzení budou dříve nebo později konfrontována s realitou. Své o tom ví i Elon Musk, který nám pravidelně každý rok slibuje příchod plného autonomního řízení. Reálně se nicméně Tesla brání tomu, aby její technologie byla klasifikována byť jen jako autonomní technologie třetí úroveň SAE z pěti celkových. V té chvíli by totiž značka již musela převzít částečnou odpovědnost za případné nehody. A do toho se Muskovi příliš nechce, což hovoří za vše.

Dnes se nicméně chceme zaměřit na Cybertruck. Také elektrický pick-up totiž šéf americké automobilky vychválil až na půdu. Když před pěti lety prezentoval světu koncept vozu, mluvil o neprůstřelné karoserii a nerozbitných oknech. To druhé se navíc rozhodl na místě i demonstrovat. Promo akce však nevyšla až tak úplně na jedničku, neboť poté, co bývalý šéfdesignér značky Franz von Holzhauzen hodil na boční skla vozu ocelové koule, objevily se na oknech nemalé pavučiny.

Nyní se k témuž u produkčního modelu uchýlil youtuber Ryan z kanálu The Kilowatts. Ten za pomoci svého známého otestoval na oknech pick-upu hned několik koulí, přičemž svůj test začal nejprve ping-pongovým a posléze golfovým míčkem. Ani jeden nezanechal na skle sebemenší stopu, což platí také o kulečníkové kouli - ta se dokonce naštípla. Úspěšný byl až útok větší koulí z oceli, přičemž výsledek nakonec pro Teslu až tak špatný nebyl. Zvláště když její servisní centrum bylo schopné rozbité sklo ihned vyměnit.

Je škoda, že Ryan nepřistoupil ke srovnání s jinými vozy - boční skla obecně vydrží víc, než si lidé myslí, a možná by ta obyčejná vydržela to samé. Na něco takového si ale ještě budeme muset počkat, přesunout se tak můžeme k Zacku Nelsonovi, který pro změnu stojí za kanálem JerryRigEverything. Ten se pro změnu rozhodl vyzkoušet, zda je ocelová karoserie opravdu neprůstřelná. A zabodoval vlastně ještě víc, neboť ani jedna z 15 střel z pistole o ráži 9 milimetrů dveřmi vozu neprošla.

Jakmile nicméně Zack přešel od malých zbraní k těm větším, začal již do Tesly sázet díry jako do ementálu. V tomto případě přitom srovnání s běžnou automobilovou produkcí není třeba, ta by podlehla nejspíše čemukoli. Cybertrucku tedy lze v tomto ohledu zatleskat, je ale třeba se ptát, jaký smysl má neprůstřelná karoserie bez neprůstřelných skel...

Cybertruck skutečně dokáže odolat menším palným zbraním i ocelovým koulím. Nejsme si však jisti, zda toto jsou vlastnosti, která většina lidí u aut hledá. Foto: Tesla

