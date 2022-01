Jak to vypadá uvnitř motoru za běhu? Rusové namontovali průhlednou hlavu na čtyřválec z Moskviče před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Spalovací motor je přes veškerou ostrakizaci posledních let fascinující ústrojí, které dokáže relativně složitý proces dokola opakovat s pozoruhodnou kadencí i spolehlivostí. Chtěli jste někdy vidět do jeho nitra, když běží? Zapomeňte na počítačové ilustrace, toto je realita.

Takové motory dnes už v nových autech nenajdete, podobně jednoduchá řešení se stala neprůchozími z hlediska moderních norem týkajících se emisí a spotřeby. Zejména v zemích EU je prakticky nemožné dostat do prodeje agregát, který by neměl přímé vstřikování paliva, s ním už neodmyslitelně spojený filtr pevných částic a asi milion senzorů a dalších prostředků vedoucích k maximalizaci provozní efektivity a minimalizaci emitovaných škodlivin.

Nic proti tomu, kutil si ale snáze vyhraje s jednoduchými řešeními, kterým stačí k chodu trocha poctivého železa a karburátor. Přesně to splňuje motor starého Moskviče, kterého se chopili nadšenci z ruské Garage 54 a po renovaci jej osadili průhlednou hlavou válců, aby ukázali, co se děje v jeho nitru za chodu. V hlavě válců jsou tak jen díry na zapalovací svíčky, to je všechno, zbytek už jen uzavírá spalovací komoru tak, abychom se i za chodu mohli dívat dovnitř.

Je to něco podobného jako pohled kamerou zevnitř motoru, ale tentokrát standardní kamerou a zvenčí, což ukáže víc, ke všemu u čtyřech válců současně. Je patrné, jak rychle se v motoru všechno odehrává už na volnoběh, natož pak při vyšších otáčkách. Zážehy jsou patrné velmi zřetelně a jasné vám po zhlédnutí videa bude i to, že plexisklo není ideální materiál pro hlavu válců.

Pokud tak trvá jen chvíli, než se plexisklo začne zakalovat a pak zřejmě i deformovat, což pokusu učiní utrum. Přesto jde o fascinující možnost nahlédnout relativně velkému motoru „do kuchyně”. Uvážíme-li, že existují motory silničních vozů, které točí 8 i 9 tisíc otáček za minutu a přesto jsou schopny najet statisíce kilometrů bez generálky, jde o vskutku pozoruhodně spolehlivá řešení. Však i poněkud méně „talentovaný” motor na videu níže vám to ukáže v plné parádě.

Toto je pohled do tříválcového motoru 1,0 TSI Škody, ovšem jen na místě. Za chodu můžete dokonce do čtyřválcové jednotky (ovšem z mnohem staršího Moskviče) nahlédnout na videu níže. Ilustrační foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Zdroj: GArage54@YouTube

