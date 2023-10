Jak to vypadá uvnitř motoru za běhu? Rusové to ukázali na jednotce s průhledným blokem před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Podobné pokusy už jsme viděli, obvykle ale ukazovaly dění uvnitř agregátu skrze průhlednou hlavu válců. Rusové zašli dál - hlavu motoru nechali původní, průhledný udělali blok. Výsledkem je vskutku svérázná show.

Psala se zima roku 2022 a lidé z Garage 54 dostali další bláznivý nápad. Vzali motor ze starého Moskviče a namontovali na něj průhlednou hlavu válců, aby ukázali, co se děje v jeho nitru za běhu. Byl to zajímavý pokus, nakonec ale skončil jako spousta jiných experimentů ruských mechaniků - i když něco jsme vidět mohli, průhledná hlava se rychle zakalila a začala se roztékat. Nebylo to bezcenné, k jasnému úspěchu ale měl tento pokus daleko.

Dotyční jsou ale naštěstí dostatečně tvrdohlaví na to, aby podobné snahy hned tak nevzdali. Tentokrát tedy vsadili na trochu jiný, průhlednější materiál, ze kterého vytvořili nikoli hlavu, ale dokonce blok motoru i s vložkami válců. Aby snížili kompresi, zvětšili jeho objem oproti továrnímu stavu a minimalizovali pnutí mezi hlavou a klikovým hřídelem. A hned to šlo lépe, ovšem ne zase o tolik lépe.

První pokus nastartovat selhal, druhý ne. Tedy ne hned. Směs v průhledném válci se zapálila příliš pozdě a došlo k detonaci, což mělo za následek prasknutí bloku. Ale naštěstí ne takové, aby pokus dál nepokračoval. Po upravení nastavení motoru tedy došlo na další zážeh a voila, průhledný motor se skutečně rozběhl. A vzhledem k použití průhlednějšího plexiskla můžeme až v pozoruhodném detailu vidět, co se děje v jeho nitru.

Záhy se ovšem původně malá prasklina začala zvětšovat a po několika sekundách zvolený materiál kapituloval před záplavou tepla, která se nitrem jednotky začala šířit. Přesto lze označit za úspěch, že se experiment dostal až do této fáze. Podívejte se na to sami, podobným způsobem se dovnitř spalovacího motoru hned tak nepodíváte.

Automobilky nám občas pomocí řezů (zde motoru 1,0 TSI Škody Octavia) dovolí nahlédnout do nitra svých pohonných jednotek, ale jen staticky či s externím pohonem. Níže můžete vidět motor zevnitř v situaci, kdy pohání sám sebe pomocí vnitřního spalování. Ilustrační foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Zdroj: GArage54@YouTube

Petr Miler

