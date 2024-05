Je těžké, je ošklivé, je drahé, ale pořád je rychlé a aspoň trochu pravověrné. M4 CS je druhé nejrychlejší BMW na Ringu před 4 hodinami | Petr Prokopec | Přidat příspěvek

Nové auto, nad kterým bychom jásali, dnes může vzniknout jen ve velmi omezeném počtu pod taktovkou těch nejprestižnějších značek s adekvátní cenovkou. Nové BMW M4 CS je tak nutně z nouze ctností, jako takové jej ale nezbývá než milovat.

Hmotnost auta je klíčovou veličinou ovlivňující prakticky veškeré klíčové aspekty vozu. Čím níže se tedy ten který výrobce dostane, tím lépe pro samotné zákazníky. Očekávat mohou nejen lepší dynamiku a nižší spotřebu, ale i lepší ovladatelnost či podstatně nižší výdaje za pneumatiky, brzdy a další materiál, mimo jiné. Je smutné, že dnes jde a o automobilkami přehlíženou vlastnost, nové modely jsou klidně o stovky kilo těžší než jejich předchůdci a elektrické verze posílají ručičku vah ještě víc doprava.

Už proto nikdy nebudeme jásat nad novým BMW M4 CS. Nejenže je ošklivé a drahé, ale na sportovní kupé pro dva a dva (sic) je také pekelně těžké. Váží 1 835 kg se 75kg řidičem a náplněmi, takže s trochu těžší posádkou a její bagáží to bude dvoutunový vůz. I tak jsme jej neradostně přivítali, neboť s čistě spalovacím motorem naladěním jinak přejícím ostré jízdě to asi to nejlepší, co si dnes můžete přát v jeho cenové sféře dostat. A na Severní smyčce Nürburgringu auto potvrdilo, že to není jen dojem.

Kupé s 550 koňmi se totiž prohnalo po Nordschleife ve velkém stylu a do cíle dorazilo po 7 minutách a 21,99 sekundách. To je obecně velmi dobrý výkon a také druhý nejlepší čas, jakého kdy které BMW na Ringu dosáhlo. Rychlejší o 1,79 sekundy je tak pouze o 60 kilo lehčí verze M4 CSL. Uvážíme-li, že dnes už vyprodaná verze může být také o miliony dražší, jsou to hodně drahé dvě sekundy.

Ze záběrů automobilky je patrné, že BMW kupé dál neupravovalo. Nedošlo tedy na příchod ochranné klece, která by kompenzovala eliminaci zadních sedadel. O to působivější zajetý čas je, přičemž BMW jej dosáhlo na pneumatikách Michelin Pilot Sport Cup2R o rozměru 275/35 R19 vpředu a 285/30 R20 vzadu. To sice není sériové obutí, automobilka jej však nabízí v rámci doplňkové výbavy bez příplatku. Mnichovským je tak třeba vlažně zatleskat - mohli se snažit víc, realisticky ale musíme být rádi aspoň za toto.

Nové M4 CS je sice na poměry sportovních aut velmi těžké, pořád ale může být i velmi rychlé. Co na tom, že s pár sty kily dole by bylo ještě rychlejší, doba je taková. Foto: BMW

