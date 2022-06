Jeden z nejnesmyslnějších příčných prahů stojí už 11 let, i policejní auta přes něj doslova létají před 4 hodinami | Petr Miler

Těžko chápeme, jak se na podobné záběry někdo vydrží dívat byť jediný den, místním to ale nevadí už 11 let. A minimálně jeden z nich si ze záběrů trpících aut a řidičů udělal slušný byznys.

Psali jsme o tom už mnohokrát a dnes to můžeme jen zopakovat. Představa některých, že silniční provoz učiní bezpečnějším tím, že na silnici instalují umělé překážky, je naprosto pomýlená. Provoz je bezpečný jen tehdy, pokud se na silnici děje vše v souladu s očekáváním účastníků provozu a maximálně plynule.

Prvků náhody či překvapení je do provozu vnášeno dost už zcela přirozeně, vytvářet k tomu na silnici nepřirozené hrby, prohlubně, šikany nebo jen malůvky vytvářející dojem něčeho takového, je holý nerozum. Vede to jen k rozrušení řidičů, jejich nestandardním reakcím, přílišnému soustředění na podobné záležitosti nebo částečné ztrátě kontroly nad vozem s neočekávatelnými následky.

Jakákoli snaha upnout pozornost řidiče k dílčímu nepřirozenému neomezení je prostě špatná, s většinou se ale dá nějak žít. Konkrétní realizace některých opatření je ovšem tak zoufalá, že snad nelze věřit ani dobrým úmyslům jejich autorů, jejich instalace prostě nemůže mít dobré následky.

Kdysi jsme vám ukazovali pěti- či kolikanásobný příčný práh jako dobrý příklad, dnes vám můžeme předvést podobný. Nevíme, kde přesně se nachází, byť jde zjevně o americké město. Tam vytvořili docela vysoký, navíc dvojitý a ke všemu barevně neodlišený příčný práh, na němž se auta jen vznášejí. Můžete namítnout, že jedou moc rychle, ale to není úplně pravda - na místě je povoleno jet 30 mph, tedy v podstatě obligátní městskou padesátkou.

I v takové rychlosti auta zřetelně ztrácí kontakt se silnicí a dostávají se do pozic, ve kterých jsou po nějakou chvíli neovladatelná. Opětovný dopad na asfalt je pak poškozuje, v noci není nouze ani o létající jiskry. A nesvědčí skutečně nikomu, na videu níže můžete vidět projet i policejní auto s úplné stejnými dopady - stačí relativně malá rychlost a automobily jsou rozhozeny na mnoho metrů dopředu.

Autorům šlo patrně o ochranu místních, což lze označit za dobrý úmysl, realizace je ale tristní. Jistě bych nechtěl být chodcem, na který letí neovladatelné auto, které by bez tohoto dvojprahu v dané rychlosti zcela bez potíží zastavilo, když neopatrně vstoupím do silnice. S ním bude řidič akorát koukat, jak mě nabírá na kapotu, i kdyby se pominul. Člověk by čekal, že místní se postarají o eliminaci takto mizerně ztvárněné i označené habaďůry, ale bohužel, udělali něco jiného. Natáčí zoufalé řidiče na video a na kanálu příznačně nazvaném Speed Bump Olympics baví svět na jejich úkor a ve vlastní finanční prospěch. Co na tom, že jim rány od aut dopadajících na silnici mohou leda kazit spaní, peníze jsou peníze...

Na autech se objevily už mnohé systémy zabraňující nežádoucím dopadům s příčnými prahy, jako je třeba zvedání přední nápravy. V boji s nesmyslem níže ale nepomůže nic, jen jeho úplné odstranění. Ilustrační foto: HG Performance, tiskové materiály

