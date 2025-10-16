Jeden z největších nesmyslů moderních aut pomohl zabít dalšího člověka, uhořel. Ostatní řidiči se marně snažili pomoci

Vlastně nechápeme, jak se mohl zrovna tento nápad dočkat takového rozšíření. Nepřináší téměř žádná pozitiva krom těch vzhledových, rizika s ním spojená jsou ale enormní. Realita opakovaně dokazuje, že může zabíjet.

před 9 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Xiaomi

Vlastně nechápeme, jak se mohl zrovna tento nápad dočkat takového rozšíření. Nepřináší téměř žádná pozitiva krom těch vzhledových, rizika s ním spojená jsou ale enormní. Realita opakovaně dokazuje, že může zabíjet.

Automobilky historicky přichází s nápady, které nelze označit za šťastné, to už je zkrátka něco, co patří k evoluci. Obvykle ale už jejich první či druhé nasazení ukáže, že v praxi nemají přínos, jaký si od nich autoři slibovali, naopak přináší řadu nových problémů. A tím je s nimi amen. Občas se ale stane, že se nějaká novinka ukáže být nesmyslnou, a přesto žije dál, jako je tomu v tomto případě.

Jde o zapuštěné, elektricky ovládané či zcela nepřítomné kliky dveří, jejichž jediným skutečným benefitem je, že auto ve výsledku vypadá lépe. Jejich aerodynamický přínos je zanedbatelný, přesto víc a víc výrobců napadá místo prostých a bezvadně funkčních klik osazovat vozy do dveří zajíždějícími či skutečně neexistujícími klikami nahrazenými jen elektronicky ovládaným mechanismem.

Vyčet negativ takového řešení je skoro nekonečný, od problémů s otevíráním při vybité baterce až po potíže s tímtéž v zimním počasí. Jedno ovšem tkví nade všemi - pokud v autě jimi vybaveném nabouráte a dojde kvůli bezpečnosti na vyřazení jeho elektrického okruhu, zůstanete ve voze uvězněni. A pokud začne hořet, jste ve vskutku prekérní situaci.

Elektronické ovládání v tu chvíli nefunguje, není tedy možné ani otevřít vůz zvenčí. Pro cestující uvnitř existuje mechanická záloha, ale o jejím fungování ani nemusíte být zpraveni, nemluvě o tom, že můžete být v bezvědomí nebo uvnitř mohou zůstat malé děti, které ovládání tak jako tak nezvládnou. Řešením může být rozbít okno, ale na to už může být pozdě, nebo se to také nemusí povést.

Že jde skutečně o hrozbu, potvrdila vcelku nedávno hrozivá havárie Tesly, která stála život tři lidi včetně dvou dětí. Nyní tu pro změnu máme incident spojený s čínským Xiaomi SU7. Jeho 31letý řidič měl nezvládnout řízení, srazit se s jiným vozem a poté být katapultován do protisměru. Příčina ani průběh nehody ale nakonec nejsou důležité, klíčové je, že auto po posledním nárazu začaly olizovat plameny.

I když se nehoda stala ve čtvrt na čtyři ráno, poblíž se pohybovalo hned několik lidí, kteří se řidiče pokusili vyprostit, jak můžete vidět níže. Dveřmi to ale nešlo. A i když bušili pěstmi do okna a kopali do něj, sklo nerozbili a intenzita požáru je nakonec donutila od vozu odstoupit. Řidiči tak již nebylo pomoci, v autě uhořel. Je vážně nutné auta osazovat zrovna touto věcí? Co bylo špatného na normálních klikách fungujících vždy a všude? Nakonec i ty mohou být téměř zcela zapuštěné. Je to jeden velký nesmysl...


Také SU7 má zapuštěné dveřní kliky, i tento vůz se tedy snadno může stát ohnivou pastí, jak můžete vidět na záběrech níže. Bohužel měly tragický konec. Foto: Xiaomi

Zdroje: Carscoops, NEXTA@X

Petr Prokopec

