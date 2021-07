Na jeden z posledních sportovních sedanů s V8 bez turba v akci na Autobahnu je smutná podívaná před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lexus

Mělo by to být něco, co automobilového nadšence potěší a záběry z německé dálnice mají tu moc. Současně ale rmoutí - jednak proto, že tohle auto už není a nebude. A také proto, že jej dnes dynamicky pokoří kde co.

Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že to vůbec není tak dávno, co jsme publikovali test Lexusu IS F jako něco naprosto normálního. Před pár týdny uběhlo od té chvíle pouhých 13 let a pamatuji si to, jako by to bylo včera. Tehdy automobilky hrnuly na trh nové osmiválcové sportovní sedany, kombíky a kupé střední třídy jedno za druhým a zdálo se, že pod kapotu těchto aut se brzy dostanou snad dvanáctiválce. Ale najednou všechno skončilo.

Žádný z klenotů tehdejší produkce nedostal nástupce, který by držel nastavenou lajnu. Moc nad trhem začaly místo zákazníků přejímat regulace Evropské unie a stroje s osmiválcovými motory bez turba nedostaly nástupce buď žádné a nebo jen s menšími přeplňovanými motory. A tento trend trvá dodnes - dynamika aut se dál zlepšovala a zřejmě i zlepšovat bude, charakter už se ale jen vytrácel. A je velmi pravděpodobné, že ani toho už nepřibude.

Zmíněný Lexus, který toho v testu vlastně moc nepředvedl a absolutně neměl co říci vedle vypiplané německé konkurence, se tak dnešní optikou jeví jako něco výjimečného. Působí tak i na přiloženém videu AutoTopNL z německé dálnice, na kterém předvádí svou dynamiku s odstupem více jak dekády. Nutí nás tím trochu zamáčknout slzu v oku, takové auto už svět nepozná, současně je ale třeba říci, že pro opětovné nastolení jeho někdejší úrovně by to dnes chtělo více dynamiky.

Ačkoli 423 koní a 505 Nm z motoru 5,0 V8 nezní jako málo, s dobovými limity efektivity přenosu výkonu není výsledkem žádná akcelerační nirvána. Stovka za 5,18 sekundy, dvoustovka za 16,39 s a maximálně dosažených 268 km/h (auto by ale podle všeho jelo dál) nejsou špatné hodnoty, podobně rychlé jsou ale dnes špičkové třílitrové diesely, které navíc ve srovnání s nekonečně a až nepochopitelně užraným (opět viz test) IS F budou jezdit podobně rychle tak se čtvrtinovou, možná třetinovou spotřebou. Podívejte se na to a zamáčkněte slzu s námi, je to tak či onak už jen minulost, která se stěží kdy nevrátí.

Lexus IS F svého času zaostával za německými soupeři, dnes se ale díky svému motoru zdá být zcela výjimečným. A to přesto, že vlastně nějak zvlášť rychle nejede. Foto: Lexus

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

