Jediná silniční F1 Mercedesu ve volném prodeji má svou cenu, bez 100 milionů v kapse vůbec nejste ve hře

Možnost zařadit se mezi hrstku majitelů této exkluzivity z celého světa stále existuje, podle očekávání ovšem nevyjde levně. Majitel chce na méně než ročním vlastnictví auta vydělat přes 60 milionů korun.

Psali jsme o něm už minulý týden, vůbec prvním Mercedesu-AMG One ve volném prodeji. Zůstává otázkou, jak se do něj auto vůbec dostalo, neboť dodáno nemohlo být dřív než před rokem. Buď ale tento čas stačil k tomu, aby vypršela platnost Mercedesem oficiálně potvrzené klauzule zakazující rychlý prodej vozu pro zisk, nebo ji majitel z nějakého důvodu ignoruje. Tak či onak je auto k mání a vás jako zákazníka nemusí zajímat, jak si Mercedes s původním kupcem vyříkají, že k prodeji bylo nabídnuto tak brzy.

O tomto konkrétním stroji jsme vám řekli prakticky všechno podstatné, tedy krom jednoho, jeho ceny. Mohli jsme o ní tehdy jen spekulovat, neboť prodejce vozu, dubajský dealer F1rst Motors, nám odmítl cenu prozradit s odvoláním na nutnost nejprve podepsat NDA v pozici seriózního zájemce. A tím pochopitelně nejsme. Kolegové z Motor1 se tak buď tvářili, nebo to nakonec s „tajností” ceny nebylo tak žhavé, takže požadovaná suma je venku

Nebudeme vás dál napínat, za vůz majitel žádá 20 milionů „arabských”, tedy AED. To je na koruny asi 123 milionů, což s ohledem na pořizovací cenu auta lehce přes 60 milionů korun znamená, že vlastník chce rokem držení (a najetím 37 kilometrů - reálný nájezd pro změnu nezjistili kolegové, my ano) vydělat víc jak 60 milionů korun. A vy jste celý rok pracovali. V lepším případě možná za milion...

Dodejme, že auto je to na jednu stranu úchvatné, na tu druhou poněkud nešťastné. Koncept vozu se skutečným motorem z Formule 1 zvaný AMG One odhalil Mercedes už v roce 2017, trvalo mu ale dlouhých pět let, než přišel se sériovou verzí. Tehdejší šéf Mercedesu dokonce veřejně uvedl, že vedení firmy muselo celý projekt schválit opilé, když se takovou věc rozhodlo dostat na silnice, protože to byl velmi strastiplný proces. My bychom řekli, že si spíš pořádně přihnulo před tím, než vsadilo všechno jen na elektrická auta, ale to už je jiný příběh...

První Mercedes-AMG One v prodeji už má i svou cenu, majitel chce asi 123 milionů korun. Foto: F1rst Motors, publikováno se souhlasem

