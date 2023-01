Jediné Bugatti Chiron dodané do chudé Ghany se porouchalo na křižovatce, museli ho odtlačit před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Spatřit Bugatti na silnici je mimořádné kdekoli, spatřit jej v Ghaně je něco jako mariánské zjevení. A když se u toho porouchá, což se zánovním Bugatti opravdu nestává, je to teprve něco.

Asi není místo na světě, kde by si lidé nevšimli Bugatti. V takovém Monaku, amerických velkoměstech nebo v některém z bohatých arabských emirátů to ale stěží vzbudí velké pozdvižení. Když si ovšem tohle auto necháte dodat do africké Ghany, přes rychlý vývoj posledních dekád stále jedné z 60 nejchudších zemí světa, můžete se spolehnout, že se to neobejde bez povyku okolí.

Kdo je majitelem vozu na videu níže, není stoprocentně jisté, vzhledem k tomu, že jde o jediné registrované Bugatti v Ghaně a jedno z pouhých pěti takových aut na celém africkém kontinentu, není mnoho prostoru k pochybám. Jediný Chiron si loni v únoru v této zemi pořídil ke svým 60. narozeninám Osei Kwame Despite, mediální magnát, který provozuje mimo jiné několik televizních a rozhlasových stanic. Jeho auto by bylo předmětem zájmu bez ohledu na cokoli, o to, že video s ním obletělo celý svět, se ale postaraly svérázné okolnosti.

Vůz zámožného podnikatele s jměním odhadovaným na 18 miliard korun se totiž porouchal při jízdě městem a musel být odtlačen kolemjdoucími. Co přesně se stalo, není jasné, každopádně je velmi neobvyklé vidět tak moderní model Bugatti v podobných nesnázích. Jak vidno, ani čtyři další lidé s vozem příliš nepohnuli, je ale otázkou, zda to bylo dílem vážnosti technických patálií nebo neschopností řidiče vůz v takové situaci uvést do správného jízdního režimu.

Jednou z možností je totiž také jen to, že autu prostě došel benzin a šofér jej nebyl schopen zvolit neutrál, aby auto bylo schopno pohybu i bez motoru. Více poví jen čas, na každý pád je neobvyklé Chiron v takové situaci vidět. Natož pak kdesi v západních koutech Afriky. Podívejte se na to sami níže.

V podstatě stejně specifikované Bugatti Chiron ghanského byznysmena bylo natočeno v nedbalkách, situace je to vážně svérázná. Ilustrační foto: Bugatti

Zdroj: Supercar Fails@Instagram

Petr Miler

