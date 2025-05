Jediné současné Bugatti vám naservíruje brutální projev motoru 8,0 W16 quad turbo přímo pod nos, je to neskutečný rachot před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Divíte se, proč zákazníci podobných superaut nemají zájem o jejich elektrické alternativy? Poslechněte si projev tohoto stroje a pochopíte to po třech sekundách. Jeho zvukový projev je prostě technická symfonie té nejvyšší úrovně.

Mateho Rimaca musíte jako automobiloví nadšenci milovat, i kdyby se vám náhodou nelíbilo nic od toho, odkud pochází, až po to, jak vypadá. Je to totiž sám fanda k pohledání. A dává to najevo nejen tím, čím sám nejraději jezdí, ale také tím, co jako šéf Bugatti a Rimacu dělá.

Jeho Nevera může být auto, které vám vůbec nic neříká, Rimac ale na rozdíl od mnoha jiných v podobné pozici nejedná dogmaticky a nikomu ho necpe. Sám přiznal, že bohatí lidé elektromobily prostě nechtějí, čímž jen potvrdil stejné poznání Mercedesu. Nemá tedy problém jednat podle toho a v Bugatti si navzdory docela jiným důvodům svého příchodu do firmy vydupal, že nový Tourbillon bude znovu spalovací.

Tomuto modelu se ale dnes věnovat nebudeme, Bugatti má v zásobě ještě jednu novinku, která má místo motoru V16 bez turba v útrobách ještě 1600koňovou jednotku W16 s turby čtyřmi. Jde o otevřený Mistral a právě jeho projev se nám sám Rimac rozhodl předvést na videu. Je totiž dechberoucí. Jak sám Mate R. říká, nad hlavou nemáte nic a přímo za dní sání, které musí zpracovávat hekrolitry vzduchu mířící k oněm čtyřem turbům. Co to dělá za zvuky... To prostě musíte slyšet.

Pusťte si přiložené video i s Mateho komentářem, který správně připomíná, že motor má čtveřici turb, která fungují sekvenčně i paralelně naráz - dvě současně plní motor jen v nízkých otáčkách a dvě jen ve vyšších. Když se druhá dvojice přidá, je to jasně patrné, je to krásný vysavač. A když Mate ubírá plyn, zejména v závěru videa, je zřetelně slyšet práce blow-off ventilu a obtoku turba. Je to vskutku krásná symfonie, už kvůli ní prostě lidé budou takové auto chtít...

Bugatti Mistral je elegán, skrývá v sobě ale malého-velkého výtržníka, motor W16 se vskutku brutálním zvukovým projevem. Foto: Bugatti

Zdroj: materimac@Instagram

Petr Miler

