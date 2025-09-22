Jediný déšť proměnil parkovací garáž v jezero, naráz zničil přes 270 i vzácných a cenných aut

Zničení byť jen jednoho auta přírodním živlem bývá smutná podívaná, tady jich padlo za oběť jedním vrzem 274. A to si jejich majitelé jistě mysleli, že nechat auto na podobném místě je to nejbezpečnější, co mohou udělat.

před 7 hodinami | Petr Miler

Jediný déšť proměnil parkovací garáž v jezero, naráz zničil přes 270 i vzácných a cenných aut

Foto: Ministerstvo půdy, infrastruktury, dopravy a cestovního ruchu prefektury Mie, CC0 Public Domain

Zničení byť jen jednoho auta přírodním živlem bývá smutná podívaná, tady jich padlo za oběť jedním vrzem 274. A to si jejich majitelé jistě mysleli, že nechat auto na podobném místě je to nejbezpečnější, co mohou udělat.

Nechat auto stát na ulici obvykle znamená vystavit jej největšímu možnému riziku újmy. Mohou tam k němu zloději i vandalové a nejsnáze tam na něj mohou působit nepříjemné okolní vlivy. Vichřice, kroupy, blízký oheň... Cokoli takového může vůz stihnout a zničit jej klidně i tak, že jej nepoznají ani lidé, kteří ho montovali v továrně.

Naopak zavřít auto do garáže, byť sdílené, se zdá být bezpečné. Vandalismus je v místě s omezeným vstupem a permanentním kamerovým dohledem výjimečný, krádeže ještě víc. A přírodní vlivy se zdají být zcela mimo hru, tedy pokud vedle vás nechytne nějaký ten elektromobil při nabíjení, to se občas stává a pěkné to není. Někdy je ale přece jen lepší stát na ulici, i když žádné okolní auto nehoří, jak ukazuje případ, který se odehrál v Japonsku, přesněji v Jokkaiči nedaleko metropole Nagoja v prefektuře Mie.

Tam zažili extrémně silné deště, před kterými auto obvykle ochrání parkovací garáže, ať už jsou jakékoli. To ale nesmí jít o parkovací garáže, do kterých má voda tendenci téct tak nějak přirozeně. Japonci nejsou hloupí, s přírodními živly mají své zkušenosti a v těchto případech obvykle účinně zabrání nejhoršímu tak, že míst a jako parkovací garáže zabarikádují pytli s pískem. Jeden z dešťů byl ale tak silný, že navazující bleskovou povodeň nezastavilo ani to.

Dotčená garáž v obchodní čtvrti města byla podle Kuruma News zaplněná asi jen z poloviny, ale i tak tam parkovalo 274 aut. Voda dosáhla po stop v prvním a do výše jednoho metru ve druhém patře, takže všechny vozy byly zcela nepochybně totálně zničeny. Většinou jde pochopitelně o běžná auta, vidíme ale i vzácné a výjimečné stroje jako Mercedesy S a G včetně sportovních AMG, Porsche Cayman nebo Nissan GT-R. Auta navíc nebyla pod vodou chvíli, záchranáři vodu z garáží odčerpávali skoro 5 dnů v kuse.

Majitelé se nyní bojí, že škoda půjde za nimi, neboť v zemi řádí přírodní katastrofa většího rozsahu, v jejichž případě některé pojišťovny dle smluvních podmínek plní částečně nebo neplní vůbec. Kdo by to čekal, v bezpečné parkovací garáži, že? Možná budou lepší parkovací domy, ty ale zase nebudou odolné proti zemětřesením, tornádům a dalším živlům. Riziko problémů prostě patří k životu, tak to je, utéci mu zcela nelze - majitelé supersportů z nedávno shořelého kamionu by mohli vyprávět.


Z podzemního parkoviště se v Japonsku stalo jezero a víc jak 270 aut v něm zapakovaných se proměnilo ve vodníky zralé na likvidaci. Smutné, aspoň ale nikdo nebyl zraněn ani při zaplavení tohoto místa, ani při následném zásahu. Foto: Ministerstvo půdy, infrastruktury, dopravy a cestovního ruchu prefektury Mie, CC0 Public Domain

Zdroj: Kuruma News

Petr Miler

