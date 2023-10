Jediný superkombík s motorem s kořeny v F1 oslnil na Autobahnu, v 330 km/h ječí jako oběti Normana Batese 24.10.2023 | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Jeho výroba skončila už před 13 roky, přesto i dnes dokáže ohromit. S „jen“ 507 koňmi se umí rozjet na 330 km/h, tedy na vyšší tempo, než jaké mu oficiálně nadělila automobilka, stačí odstranit omezovač. A zní při tom naprosto úchvatně.

V roce 1999 vyhrálo BMW vůbec poprvé a zatím i naposledy závod 24 hodin Le Mans. Hned následující sezónu mnichovská automobilka vstoupila do Formule 1, spolupráce s týmem Williams však již žádné zlaté vavříny nepřinesla. I přesto všechno za ni můžeme být vděční, neboť sama o sobě přinesla zajímavá představení (vzpomeňme tehdejší úspěchy Juana Pabla Montoyi a Ralfa Schumachera) a své ovoce nesla také jinde. BMW totiž pro královskou motoristickou disciplínu vyvinulo třílitrový atmosférický desetiválec. Od této pohonné jednotky byl pak alespoň vzdáleně odvozen pětilitrový agregát S85 pro silniční modely mnichovské divize M.

BMW M5 generace E60 se tak stalo vůbec prvním produkčním sedanem, pod jehož kapotu se nastěhoval benzinový motor V10. Automobilka nicméně kromě 19 564 kusů méně praktické karosářské varianty přišla také s 1 009 exempláři kombi varianty zvané Touring. Ta byla k mání pouze v Evropě, obejít se tak musela bez šestistupňového manuálu. Tuto převodovku totiž automobilka nabízela pouze na americkém trhu. Celkově jí nicméně bylo osazeno pouze 1 366 sedanů.

S maximálkou 305 km/h (po instalaci příplatkového paketu M Driver's Package) se méně praktický model stal nejrychlejším produkčním sedanem na světě. Akcelerace pak sedanu měla dle továrny zabrat 4,7 sekundy, řada novinářů však reálně vozu naměřila pouze 4,1sekundový čas. Něco takového pochopitelně asi nikdo BMW zazlívat nebude. Stejně jako se jistě lidé z nizozemského AutoTopNL nezlobili, když s kombíkem dosáhli na Autobahnu rychlosti 330 km/h s vozem, kterému chyběl i onen příplatkový omezovač. A zvuk, který motor generuje (slyšet je ovšem lépe v nižších rychlostech, zejména pak v dálničním podjezdu) je jedním slovem odzbrojující, je to úžasný sytý jekot.

M5 Touring s kódovým označením E61 se tak rázem zvládá vyrovnat i celé řadě supersportů, a to přesto, že pohonná jednotka produkuje „jen“ 507 koní výkonu a 520 Nm točivého momentu. Co dnes nejsou zase tak odzbrojující čísla, to byl před dvaceti lety vrchol pro většinu světa. BMW je pak sice spojilo s nemalou hmotností, i tady se ale měřítka změnila - 1 880 kg dnes může snadno vážit model M3.

Pokud byste přitom dnes po desetiválcovém kombíku zatoužili, musíte si připravit minimálně 1,2 milionu korun. A rovnou zapomeňte na jakékoliv smlouvání, dostupných exemplářů je jako šafránu. Onen agregát ovšem za nemalé peníze rozhodně stojí, při správné údržbě totiž i dnes dokáže produkovat pomalu stejný výkon, jakým disponoval při opouštění továrny. Ten navíc posílal pouze na zadní kola, což je koncepce, jakou BMW u M5 aktuálně již nezastává.

M5 Touring je poměrně vzácným zbožím, celkově vzniklo jen 1 009 kusů. Na rozdíl od sedanu ovšem bylo nabízeno jen v Evropě, v důsledku čehož nebylo k mání s manuálem. Ilustrační foto: BMW

