Jedno z mála dostupných nových aut bez turba se ukázalo v akci na okruhu, jeho zvuk vás dostane

Nová auta bez přeplňování se ještě najdou, obvykle jde ale o něco extrémně drahého, co je určené pro pár vyvolených, nebo něco naprosto obyčejného, co se snaží být leda levné. Toto je jiný případ.

Narazit u nových aut na atmosférickou pohonnou jednotku není v současné době až tak nemožné. Je otázkou, zda za tím stojí čipová krize či jejich menší komplexnost vedoucí k nižším cenám, to však není až tak podstatné. Týká se to ale obvykle velmi levných aut typu základních modelů Dacie, Hyundai nebo Kie, popřípadě velmi drahých vozů typu Pagani. O ničem z toho dnes řeč nebude.

Pro tuto chvíli se musíme vrátit k nové Corvette Z06, tedy pořád docela dostupnému americkému sporťáku, který dostal do vínku 5,5litrový osmiválec. I bez turba či kompresoru tato pohonná jednotka produkuje působivá čísla, počítat lze s 679 koňmi výkonu a 624 Nm točivého momentu. Z klidu na stovku (resp. na 97 km/h) tak má vůz zrychlit již za 2,6 sekundy, což je samo o sobě působivé. Snad ještě více vás ovšem dostane zvuk, který pohonná jednotka vyluzuje.

Zamířit tak můžeme na legendární okruh Laguna Seca, kde Chevrolet uspořádal prezentaci svého vrcholného modelu. Díky youtuberovi s přezdívkou Speed Phenom si pak řev osmiválce vychutnáme nejen zvenčí, ale i přímo zevnitř kabiny. Z06 zní naprosto jinak než jakákoli jiná Corvette před ní, stejně tak ji ovšem nelze přímo srovnávat s Ferrari 458 Italia, které bylo pro vývojáře americké automobilky jednou z nastavených latěk.

Italský supersport totiž klade větší důraz na vysokootáčkový jekot, zatímco v případě Corvette slyšíte tóny, které jsou mechaničtějšího rázu. Dává to smysl, neboť Chevrolet tuto jednotku původně stavěl pouze pro závodní speciál C8.R. Motor LT6 pak následně modifikoval pro silniční využití a doplnil výfukem, kdy jsou svody z každé strany válců svedeny nejprve do dvou trubek a následně do jedné.

Více vás již slovem nebudeme zdržovat, místo toho si užijte video, které je v případě nových aut velmi ojedinělé. U Chevroletu to zatím neplatí, je ale otázkou, na jak dlouho. I Corvette se má vydat elektrifikovanou cestou - příští rok se prý představí hybridní verze, po ní pak má dorazit i čistě elektrická. Jak dlouho zůstanou k dispozici ty ryze spalovací, je otázkou.

Corvette Z06 užívá ke svému pohonu 5,5litrový atmosférický osmiválec LT6, který byl původně vyvinut pro účely závodní verze C8.R. Jeho zvukový projev je famózní, jak můžete slyšet níže. Foto: Chevrolet

Zdroj: Speed Phenom@YouTube

