Jedno z mála Ferrari pro čtyři ukázalo na Autobahnu, že Evropu jde přeletět i bez letadla před 6 hodinami | Petr Prokopec

První model italské automobilky s pohonem všech kol a jeden z mála skýtajících prostor pro čtyři cestující se v této podobě už nevyrábí, i tak fascinuje svou cestovní dynamikou.

Ferrari FF v aktuálním výrobním programu italské automobilky nenajdete, před čtyřmi roky bylo nahrazeno modelem GTC4Lusso. Ten je však dle tradic značky spíše větším faceliftem než zcela novým vozem, což je patrné i z toho, že nadále používá 2,99metrový rozvor. Zároveň spoléhá na systém pohonu všech kol 4RM, byť již jde o evoluční variantu. Na rozdíl od svého předchůdce však již není k dispozici pouze s 6,3litrovým dvanáctiválcem, ale také s 3,9litrovým přeplňovaným osmiválcem.

I když se turbo-model dynamicky téměř vyrovná dvanáctiválcovému provedení, atmosférické plnění má své nepřekonatelné kouzlo. A to nikoliv jen u nového modelu, podlehnout jde velmi snadno i svodům předchůdce. To je ostatně patrné i z níže přiloženého videa ukazující rozlet Ferrari FF po německém Autobahnu. Logicky jde o úsek s neomezenou rychlostí, kde je možné naplno popustit uzdu 659 koním, k nimž se přidává 683 Nm točivého momentu.

S touto silou pod přední kapotou zvládá vůz zrychlit na stovku za 3,7 sekundy a jeho maximum leží na 335 km/h. Dle Ferrari šlo v době uvedení na trh o nejrychlejší čtyřmístný vůz na světě, zájem byl tedy docela slušný. I při základní ceně přesahující 7 milionů korun se hned první rok prodalo 800 exemplářů, zároveň FF sbíralo jedno ocenění za druhým včetně Nejkrásnějšího supersportu roku 2011 a Kombíku roku 2011.

Devět let od svého příchodu pak vůz i nadále působí magicky, s ohledem na atmosférický motor pak ještě rozkošněji zní a jede „jak z praku“. Udávané nejvyšší rychlosti sice nedosáhne, ovšem i meta 320 km/h není k zahození. Přes magickou třístovku se vůz zvládá dostat opakovaně, a to bez nejmenších nesnází. To je opravdu působivé na Ferrari, které sveze čtyři lidi či případně pouze přední dvojici, za kterou se při složení zadních sedadel může naskládat 800 litrů nákladu. Přeletět půl Evropy jde zjevně i bez letadla.

Již nevyráběné Ferrari FF ukázalo na německém Autobahnu svou stále okouzlující dynamiku

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

