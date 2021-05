Jedno z nejobdivovanějších Ferrari historie shořelo na troud pod rukama jeho majitele před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Jestliže máte pocit, že jste měli špatný týden, věřte, že někdo měl horší. Velký požár vzácného auta v ceně desítek milionů korun je bez přehánění tragédií.

Život umí být velmi krutý, to všichni známe na vlastní kůži. Zažíváme to ale různými způsoby, z nichž některé umí být krutější než jiné. A to, co vám ukážeme dnes, musela být pro někoho velká rána, třebaže předem můžeme s úlevou říci, že nikoho nestála život ani zdraví.

Bavíme se tedy „jen” o autě, jakkoli ale ztráta kteréhokoli vozu bude vždy nicotná vedle ztráty blízkého člověka, musíte uznat, že tohle prostě zabolí. Řeč je o Ferrari F40, legendě automobilových legend, jednom z nejobdivovanějších aut vůbec, které jako první ze silničních vozů pokořilo rychlost 320 km/h i 200 mph. A bylo také posledním vozem, jehož vývoj dozoroval sám Enzo Ferrari. Je přes nikterak malou produkci - 1 311 kusů - vzácný a ceněný, jehož průměrné ceny se dnes na trhu pohybují mezi 20 a 40 miliony Kč v závislosti na stavu a historii.

Zničení kteréhokoli z těchto aut bude smutná věc, v tomto případě ale musela zabolet opravdu hodně, protože auto shořelo doslova na troud a nezbylo z něj téměř nic. Detaily k příčinám požáru jsou zatím omezené, nešlo ale o následek nehody - podle prvotních zpráv od policie 60letý majitel vozu při vyjížďce po slavné Hakone Turnpike se svou manželkou ucítili za jízdy kouř a už stihli jen vystoupit a sledovat to, co můžete sami vidět na videích níže.

Jaký bude další osud vozu, zatím není jasné. Škoda je to jistě totální, v závislosti na japonské legislativě ale může být vůz teoreticky znovu postaven i z ničeho jen na základě existujícího VIN - při zmíněné hodnotě vozu se i taková „renovace” vyplatí, neboť historická hodnota dalece přesahuje tu technickoiu. Pokud to možné nebude, je na světě zas o jednu F40 méně, bohužel.

Ferrari F40 je automobilová legenda legend a zničení každého kusu zabolí. Požár zachycený na videích níž mohl být pro jeden z v Japonsku registrovaných kusů fatální. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: Drive Tribe

Petr Miler