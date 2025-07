Jedno z nejrychlejších aut planety se postavilo 370koňové motorce, převálcovala ho při jízdě po zadním před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Koenigsegg

Je to brutální silniční střela spojující výkon téměř 1 300 koní výkonu s podobnou hmotností v kilogramech. Mezi auty je těžké jí najít rovného, vedle upraveného Suzuki Hayabusa hraje druhé housle.

Koenigsegg Jesko patří mezi nejvýkonnější a nejrychlejší vozy planety. Švédská stíhačka osazená přeplňovaným pětilitrovým osmiválcem na zadní kola posílá nejméně 1 298 koní, to při spalování „obyčejného“ benzinu. Pokud však její majitel do nádrže natankuje biopalivo E85, může počítat dokonce s 1 622 kobylami. To vše při hmotnosti 1 390 kg, což je údaj, který počítá s veškerými náplněmi a řidičem. Jesko se tak může chlubit opravu působivým poměrem výkonu a hmotnosti.

Přes tohle všechno ale tento hypersport skončil v nejnovějším srovnání britského Carwow v cíli jako druhý. Na startovní čáru se totiž vedle něj postavilo Suzuki Hayabusa. Nikoli však standardní provedení, u kterého 1,34litrový řadový čtyřválec zásobuje zadní kolo 190 koňmi. Motorka totiž prošla poměrně zásadní tuningovou úpravou u britské společnosti TTS Performance, která motor osadila kompresorem Rotrex, mezichladičem stlačeného vzduchu a dalšími „drobnostmi”. Výkon tak vzrostl na 370 koní, na něž připadá 335 kg hmotnosti - na motorku hodně, obecně ale muší váha.

SuperBusa, jak zní název upravené motory, tak disponuje 1 104 koňmi na tunu. Vedle toho Jesko rázem působí jako chudý příbuzný, neboť při spalování benzinu disponuje „pouze“ 934 k/t. Na druhou stranu však má k dispozici dvě poháněná kola, a tedy víc trakce. To se jasně prokázalo hlavně při startu, kdy jezdec na motorce musel udělat v podstatě vše naprosto správně, aby byl v cíli první. A opakovaně během akcelerace i ve vysokých rychlostech jel jen po zadním kole.

Jednostopý stroj nakonec s časem 9,8 sekundy ten dvoustopý o desetinu překonal. Pokud by nicméně povrch byl hladký jako na závodních drahách, Koenigsegg by nejspíše nestačilo ani zmíněných 1 622 koní. TTS totiž loni na trati Santa Pod Raceway zajelo čtvrtmíli za pouhých 8,35 sekundy. Letos se navíc SuperBusa začala nabízet dokonce se 400 kobylami. Zda se ale takový výkon vůbec povede úspěšně přenést na silnici, Britové zatím nedemonstrovali - evidentně se už oněch 370 koní pohybuje na hranici jakkoli (natož pak rozumně) použitelného.

Koenigsegg Jesko je dělo mezi děly a zvládá zrychlit z 0 na 400 km/h za 18,82 sekundy, vedle upraveného Suzuki Hayabusa přesto hraje druhé housle. Foto: Koenigsegg

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Prokopec

