Jedno z nejrychlejších Bugatti všech dob si to rozdalo se dvěma extrémními motorkami, rozhodoval fotofiniš

Říká si Super Sport a sklonit se v hierarchii výjimečných strojů francouzské značky musí už jen před derivátem zvaným Super Sport 300+. A se svými 1 600 koňmi je navzdory nemalé hmotnosti tak rychlé, že i mezi nejlepšími motocykly Kawasaki a Ducati marně hledá sobě rovného.

Auto vs. motorka, to je vděčné a zřejmě i věčné téma vášnivých debat příznivců rychlých kol od chvíle, kdy vznikly dva srovnatelné stroje těchto koncepcí. Neuzavřené zůstávají tyto debaty dodnes, zkušené benzinové palice se ale patrně snadno shodnou na tom, že výkonná motorka bývá díky svému poměru výkonu a hmotnosti i minimálnímu aerodynamickému odporu rychlejší v přímce, zatímco auto začne mít navrch, pokud do hry vstoupí trakce - akcelerace, brzdění, zatáčky, tam by měla mít čtyři kola navrch. Když se všechno spojí, bývá to auto (samozřejmě ne každé auto, ale nějaký rozumný sporťák), které kraluje na okruhu, zatímco motorky budou lepší ve sprintu.

Zní to jasně, platit to ale nemusí. Že stačí vzít dostatečně slabé auto, aby motorka vítězila všude, dojde každému, také ale stačí vzít dostatečně silné auto, aby motorka skoro vždy prohrála, jak ukazuje video níže. To si bere na paškál úchvatné Bugatti Chiron Super Sport, tedy jedno z nejrychlejších Bugatti všech dob s akcelerací z 0 na 400 km/h za 25 sekund a maximálkou omezenou na 440 km/h. A staví proti němu dvě extra „mašiny” - Kawasaki Ninja H2R a Ducati Panigale SP2.

Máme tu tedy 1 600 koní Chironu, který váží 1 995 kg, proti 309koňové Kawasaki vážící 216 kg a 216koňové Ducati s hmotností jen 195 kg. Motorky by tedy měly mít v přímce navrch navzdory pevnému startu, hlavně pak Kawasaki, jenže nemají. Jen jednou se Bugatti nepovedl start, v tu chvíli „kawárna” zvítězila, jakmile vše proběhlo optimálně, byl z toho fotofiniš a těsně druhé místo. Fandové motorek řeknou, že letmý start bude jasná výhra pro H2R, ale znovu ne, motorkám kolem 320 km/h dojde dech a Bugatti letí dál jako vrány ze známé písně jedné ostravské kapely. Je fascinující, jak rychlé Bugatti je, navíc je to pořád velmi komfortní, vlastně luxusní auto.

Překvapení tím ale nekončí, Kawasaki byla totiž nakonec nejlepší na brzdách, to by člověk nečekal. Ducati byla vždy poslední, jakkoli ne o moc, na tu byli soupeři v tomto klání až moc tvrdým oříškem. Ale podívejte se na to sami, je to výjimečné představení. Že nás jako primárně automobilisty vítězství Bugatti těší, asi nemusíme dodávat, ale i na rychlé motorky v akci se vždy podíváme rádi. Nakonec jsme na nich také kus života strávili...

