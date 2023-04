Jedno z nejrychlejších čtyřdvéřových aut vůbec udělá díky 732 koním 300 km/h dřív, než řeknete Autobahn před 4 hodinami | Petr Miler

Jedna věc je rychlé auto, druhá věc ale takové, jehož rychlost můžete skutečně využít. Tento Mercedes patří na samý vrchol těch druhých jmenovaných, zvlášť po úpravě firmou Berk.

Pokud máte alespoň jedno dítě, to dilema jistě znáte. Líbí se vám to či ono auto pro svůj vzhled, výkon a další aspekty, z hledáčku ale nutně musí vypadnout, protože má v lepším případě jen dvoje dveře a v horším sveze jen dva lidi s tím nejnutnějším. Pokud byste jej tedy chtěli mít i s rodinou, muselo by jít o druhé nebo třetí auto. Ale to stejně moc neřeší - necháte malé dítě jen kvůli volbě auta doma? A pokud ano, samo asi nebude, takže zůstane doma i s manželkou? Pak byste museli jet sami a to obvykle nebudete chtít, pokud vás rodinné soužití vyloženě neničí a autem nevyrážíte za jinými dobrodružstvími.

V takovém momentě se budete muset porozhlédnout po čtyřdvířku, opravdu rychlých aut s takovou karoserií je ale o poznání méně - stroje značek jako Bugatti, Koenigsegg, Ferrari nebo Lamborghini jsou dominantně, ne-li výlučně dvoumístné. A výjimkou jsou většinou SUV, která pro jejich hmotnost a velikost na rychlé ježdění jako nadšenci prostě nechcete. Naštěstí ještě existuje pár extrémních sedanů a kombíků, mezi které patří i Mercedes-AMG E 63 S. Nebo spíše existoval, protože motor V8 biturbo s výkonem hodně přes 600 koní hostil podle všeho dosud naposledy.

Na dynamiku tohoto stroje se dnes podíváme, navíc v úpravě od firmy Berk Performance, která mu přifoukla 120 koní výkonu a 210 Nm točivého momentu. To ve výsledku znamená, že před sebou máme stroj s se 732 koňmi a 1 060 Nm, který pořád dokáže odvézt čtyři lidi v relativně vysokém komfortu. Jedno z nejrychlejších čtyřdvéřových aut vůbec? Zcela nepochybně.

Úpravce slibuje akceleraci z 0 na 100 km/h pod 3 sekundy a maximální rychlost okolo 340 km/h. To jsou zběsilé parametry už na papíře a ani praxe předvedená na německé dálnici nezklame. Podívejte se na to sami - dvoustovka padne pod 10 sekund a 300 km/h pod půl minuty. A pak? Pak už jen dojde odvaha řidiči, samo auto i za hranicí třístovky akceleruje velmi přesvědčivě. Působivý vůz na rodinné ježdění, co říkáte?

Mercedes-AMG E 63 S je extrémně rychlý stroj už v sérii, vzhledem k jeho praktičnosti zcela nepochybně. Po úpravě na 732 koní po Autobahnu pomalu létá. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

