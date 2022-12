Jedno z posledních ostrých BMW bez turba se zbavené katalyzátoru rozeznělo na Autobahnu až k 300 km/h včera | Petr Miler

/ Foto: BMW

Myslete si o nás, co chcete, tahle auta nám ale chybí a chybět budou. Jejich přímočarost a zvukový projev je neopakovatelný, zvlášť když je zbavíte katalyzátorů. To je i případ této M6.

Automobilový svět přišel za poslední dekády o řadu věcí, které jej charakterizovaly. Jde-li o ty, o které nás připravil přirozený vývoj - řekněme karburátory -, nelze si příliš na co stěžovat, dostali jsme v naprosté většině ohledů lepší a efektivnější náhrady. O řadu jiných nás ale připravila politická rozhodnutí, která preferovala jednu, často zdánlivou výhodu před všemi ostatními vlastnostmi. A v tu chvíli si na co stěžovat je.

Typickou věcí, která kvůli tržním regulacím téměř zmizela ze scény, jsou nepřeplňované motory. Co na tom, že turba dokáží vydolovat větší výkon z menšího objemu a na papíře se jevit efektivnějšími, ve výsledku ohromí jen oním vyšším výkonem. V praxi postrádají ovladatelnost a přirozenou gradaci výkonu atmosféricky plněných jednotek, jejich zvuk a také efektivitu při vysoké zátěži. Když výkon turbomotoru nepotřebujete, je po downsizingu skutečně úspornější, protože má méně pohyblivých části a méně se zaměstnává sebou samým. Když jej ale potřebujete, tato výhoda padá a jeho efektivita je i kvůli chlazení samotných motorů bohatou směsí podstatně nižší. Co více oceníte u sportovních modelů, netřeba dodávat.

Takovými nepochybně jsou eMková BMW, která se s atmosférickými motory - ač technici divize M ještě o necelou dekádu dříve říkali, že turba nikdy nepoužijí - rozloučila na přelomu předminulé a minulé. Jedním z posledních vozů, které atmosférickou jednotku ještě dostaly, byl model M6 generace E63 se svým fascinujícím točivým desetiválcem o pětilitrovém objemu. Úžasné je zažít jej v jakékoli podobě, na videu níže jej ale můžete spatřit zbavený katalyzátorů, kdy teprve projeví svůj hlad po otáčkách a famózně hrubý zvukový projev, jaký nabídnou jen desetiválce (a částečně i pětiválce).

Podobně upravenou jednotku jsme zažili osobně a byl to nezapomenutelný zážitek. Mimořádně bezprostřední, po otáčkách dychtící stroj s nijak netlumeným výfukovým potrubím dával em-šestce ještě lepší a ještě podmanivější dynamiku. Jen tato úprava - spolu s modifikací software - měla vozu přidat 10 % výkonu, z praxe bychom tipovali i na větší rozdíl. Majitel vozu na videu konzervativně udává továrních 507 koní a nejsme si jisti, jak dokonale je z videa patrné to, co zmiňujeme o pár řádek výše. I tak je to ale parádní podívaná kažená snad jen věčně otravným poloautomatem SMG. Podívejte se na to sami a nezapomeňte na zvuk, auto bez omezovače se na snímku rozezvučí až ke 300 km/h tachometrové rychlosti s naprostou lehkostí.

BMW M6 E63 fascinuje i v sériovém provedení, jeho motor 5,0 V10 bez turba je klenot svého druhu. A co teprve, když jej zbavíte katalyzátorů... Foto: BMW

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Miler

