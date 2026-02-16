Královny garáží? Šéf Bugatti a Rimacu ukázal dva hypersporty s nájezdem přes 200 tisíc km, ježdění neříkají ne
Petr ProkopecTahle auta mnohým přijdou křehká. A i ti, kteří ví, že to není pravda, s nimi raději moc nejezdí, aby draze koupeným skvostům drasticky nesnižovali hodnotu. Škoda, hypersportům s vysokými nájezdy to sluší, však i tato auta byla tvořena pro ježdění.
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Tahle auta mnohým přijdou křehká. A i ti, kteří ví, že to není pravda, s nimi raději moc nejezdí, aby draze koupeným skvostům drasticky nesnižovali hodnotu. Škoda, hypersportům s vysokými nájezdy to sluší, však i tato auta byla tvořena pro ježdění.
Pokud se zajímáte o výjimečná auta, nemohli jste si toho nevšimnout. Zatímco dříve bylo obvyklé, že se i s nejlepšími supersporty spíš jezdilo než nejezdilo, moderní produkce se v aukcích stále častěji objevuje s minimálními nájezdy. A není to tím, že jedna auta jsou starší a druhá novější, s těmi moderními mnozí majitelé nejezdí skoro vůbec.
Důvod je prostý a tkví v jejich investičním potenciálu. Ještě na přelomu milénia bylo obvyklé, že i skvosty jako Ferrari F40 hodnotu jen ztrácely. A museli jste mít něco opravdu extra, aby vám to vydělalo slušné peníze jen „sušením” v garáži. Dnes je kdeco výjimečného investiční příležitostí a podle toho lidé k takovým vozům přistupují - vědí, že každý kilometr navíc vede ke snížení zůstatkové hodnoty, což nechtějí snášet.
Mate Rimac, který stojí nejen v čele vlastní automobilky, ale i v čele Bugatti, ovšem zastává názor, že ani hypersporty za desítky milionů korun nemají být královnami garáží. Sám své vozy z vlastní sbírky pravidelně ukazuje v akci, nyní ale připomněl, že i Bugatti a Rimacy z „jeho” produkce mohou být na silnici častěji, než si mnozí myslí. A ukázal jeden opravdu ojetý Chiron i jednu méně, ale pořád hodně ojetou Neveru.
Obě auta jsou používána pro vývojové a prezentační účely, proto tak moc jezdí. A onen Chiron s nájezdem už přes 176 tisíc km už jsme viděli. Nyní se k němu přidává Nevera s nájezdem 41 tisíc km, což celkový nájezd obou aut dotahuje za hranici 200 tisíc km. Nájezd Nevery samozřejmě není tak působivé číslo, není tak vysoké, ale na podobný vůz? Navíc elektrický? Divili bychom se, kdyby kdokoli z hrstky majitelů byl aspoň na čtvrtinové hodnotě celkového nájezdu.
Rimac tím podporuje klienty k intenzivnějšímu používání aut obou značek, pochybujeme ale, že uspěje. Majitelé, kteří s nimi jezdí, jistě existují, ale jsou a nejspíš dál budou v těžké menšině. Dodejme, že veškeré zkušenosti získané za volanty Chironu a Nevery budou promítnuty už jen do vývoje Bugatti, elektrický supersport Rimacu je propadák a nástupce nedostane.
Nejojetější Chiron na světě už jsme viděli. V podstatě jako fungl nové auto vypadá proto, že jej automobilka dokola zbavuje známek stáří. Foto: Alex Penfold, publikováno se souhlasem
Podobně je na tom Rimac Nevera, který toho už také poznal spoustu. Ten můžete zatím spatřit jen na videu níže. Ilustrační foto: Rimac
Zdroj: Mate Rimac@Instagram
