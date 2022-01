Ještě než Volvo propadlo zelené mánii, prodávalo tohle, splašený kombík snadno až s 566 koňmi, takto jede před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volvo

Nadšenci tomu dnes budou mít problém uvěřit, ale Volvo, po kterém bylo možné toužit, šlo koupit ještě docela nedávno. Než se Švédové vydali směr downsizing a elektrifikace, prodávali i model V70 R, dokonce s manuálním řazením.

Volvo může být nadále výrobcem zajímavých vozů, automobiloví nadšenci jej už ale už po léta právem ignorují. Švédové si svého času dali za cíl vyrábět vozy tak bezpečné, až jim řidič začal být na obtíž a jízdní projev zcela zmizel ze seznamu jejich priorit. Dnes si skutečně nedovedeme představit, že by jakkoli aktivní řidič sáhl po Volvu - jeho modely vám při aktivní jízdě neasistují, ale spíše vám hází klacky pod nohy a ani nenechají jet více než 180 km/h. Buď přijmete pravidla hry a „necháte se řídit” Volvem, nebo budete z koexistence s vozem nevyhnutelně naštvaní.

Ne vždy tomu tak bylo. Švédská automobilka si sice vždy zakládala na bezpečnosti, ale spíše té pasivní, což překážkou agilnímu ježdění není. Vedle toho pak dávala za vznik pozoruhodným výkonným modelům, které rozhodně nevypadaly na to, že by na silnici cokoli kouzelného svedly. Ale svedly. Tím posledním v řadě byl model V70 R a leckoho může překvapit, že nejde o zase tak dávnou historii - vyráběl se až do roku 2007.

Tenhle velký kombík měl pod kapotou byl napříč umístěný benzínový pětiválec o objemu 2,5 litru, který díky turbodmychadlu nabízel 221 kW (300 koní) a 400 Nm. Posílal je na všechna čtyři kola, a to přes pěti- a později šestistupňový automat - anebo přes šestistupňovou manuální převodovku. Bylo to vůbec poslední R (pak už přišly jen R Designy) a s manuálem šel koupit až do konce svých dnů. To je fascinující věc, ručně řazená převodovka měla navíc velmi pozoruhodnou kulisu.

Odolný motor bylo možné dále snadno upravovat na velmi vysoké výkony, a tak níže můžete vidět v současné akci právě V70 R, dokonce i s manuálem, modifikovanou na 566 koní. To je hromada výkonu a i když řidič z AutoTopNL tradičně nezvládá manuální řazení a auto se div nezastaví, než přeřadí na další stupeň, i na za hranici 260 km/h dle GPS se vůz podívá s lehkostí. A zrychluje jako ďas. Podívejte se na to sami a srovnejte si to s tím, co Volvo dělá s 608 koňmi dnes. To je panečku antipokrok, vysoký výkon a točivý moment jsou už jen ohromující čísla na papíře...

Volvo V70 R bylo fascinující tečkou za řidičsky zajímavými Volvy, dělalo se až do roku 2007. Pak přišla doba temna, alespoň z pohledu nadšenců. Vzpomenout na časy V70 R můžete na videu níže, řádí na něm upravený exemplář s 566 koňmi, přes skoro 350 tisíc km na tachometru je plný života. Iustrační foto: Volvo

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Miler

