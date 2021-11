Jízda 55 let starým autem rychlostmi přes 200 km/h po Autobahnu je teprve akce pro „celé chlapy” před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Moderní superauta jezdící 300 km/h na požádání jsou nepochybně úžasná věc, jsou v tom ale tak dobrá, že zdrojem emocí je často jen vysoká číslovka na tachometru. Starý Ford Mustang je zjevně jiná káva.

Autům už se věnujeme tak dlouho, že jsme krom několika málo exotů vyrobených jen v hrstce exemplářů poznali řízení téměř všeho, co automobilový svět za poslední dekády poznal. Člověk se v takové změti aut vždy pochopitelně těší na svezení s něčím opravdu rychlým, v případě moderních vozů to ale nakonec nebývá až tak podmanivý zážitek, jak si maluje.

Nechápejte nás špatně, je úžasné poznat v akci nejnovější Porsche či Lamborghini, osedlat špičkové sportovní modely Audi, BMW nebo Mercedesu, současně je ale třeba uznat, že tahle auta dělají dnes svou práci tak dobře, až jsou trochu nudná. Můžete s nimi jet klidně 300 km/h a vrtat se u toho v nose. Ne snad, že bychom to někomu radili, ale že jedete extrémně rychle kolikrát poznáte jen podle toho, že před vámi svítí absurdní číslovka na tachometru.

Je to pochopitelně úctyhodný výsledek dekády trvajícího vývoje, stejně jako je ale taková jízda trochu odtažitá v reálu, působí tak nakonec i na rozličných videích z německých dálnic zachycujících v podstatě přesně to. To dnes přiložené níže je ale jiné. Na Autobahn totiž tentokrát člověk stojící za kanálem TopSpeedGermany vyrazil s původním Fordem Mustang Convertible z roku 1966 s motorem 4,7 V8 o výkonu 203 koní. Takový výkon působí na dnešní poměry u osmiválce skoro legračně, ale... on vás ten humor přejde.

Podívejte se nakonec na samotný snímek, vydá za tisíc slov. Jednak je třeba říci, že tohle auto prostě jede - i ze 100 na 200 km/h zrychlí jako nic a byť z tachometru si chvílemi nejste jisti, zda jedete 180 nebo 220 km/h, pomalu to určitě není. A pak je třeba říci, že u toho nepůsobí tak jistě, aby člověk mohl byť na chvíli ztratit pozornost. Dvoustovka je dnes nuda i ve Škodě Scala, ne však v Mustangu 1966, tady to chce velmi odhodlaného řidiče. Je vidět, že motor je daleko „nad autem” a všechno ostatní je poněkud pozadu. Právě to ale paradoxně dává jízdě nezaměnitelné kouzlo, zvláště když probíhá rychlostí, při níž jej předjede málokterý o dekády novější model.

Původní Ford Mustang je dnes dávná automobilová historie. Stále to ale umí na Autobahnu rozbalit tak, že zaujme víc než kdejaká novinka, jak můžete spatřit níže. Ilustrační foto: Ford

Zdroj: TopSpeedGermany@Youtube

