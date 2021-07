Jízda posledního nového auta svého druhu s pořádným motorem je smutná tečka za jednou érou před 5 hodinami | Petr Prokopec

Svět se v některých ohledech mění rychle, a tak zatímco ještě nedávno jste si mohli do kupé střední třídy koupit motor 6,2 V8, dnes je maximem 4,0 V8. A po něm už přijde jen hybrid s čtyřválcovým turbem, o to víc je třeba si užít, co máme teď.

Na novou bondovku se stále čeká, a tak jsem nedávno zasedl k jednomu z předchozích dobrodružství agenta 007. Ve snímku Dnes neumírej se objevuje řada působivých vozů od Astonu Martin Vanquish přes Ford Thunderbird až po Jaguar XK. Více než toto trio nám ovšem v hlavě utkvěla scéna, ve které se James Bond vydává na Kubu, kde řídí Ford Fairlane 500 Skyliner z roku 1957. Jde totiž o typický americký silniční koráb, který by asi do své garáže rád zaparkoval kde kdo.

Pochopitelně nikoli proto, že by se jednalo o závratně rychlý vůz. Nejde ani o nic úsporného a vlastně ani exkluzivního, neboť na Kubě takových aut seženete tucty. Jen budete mít problém dostat je za hranice. To však nechme nyní stranou. Podstatou je tu ono kouzlo více než 60letého vozu, které byste si reálně užívali vlastně jen jednou za čas, když nastane ideální konstelace hvězd. A právě z toho důvodu by ani kvůli žíznivému osmiválci pod kapotou nepřestala tráva růst.

Stejně smířlivě můžeme hledět na moderní vozy osazené rovněž motory V8. Či vlastně ještě smířlivěji, neboť technologie udělala za oněch 60 let nemalý pokrok a do vzduchu i přes mnohem vyšší výkony míří stále méně emisí. Navíc se takových aut prodá v rámci celé globální produkce jen nepatrný zlomek. Považovat je tedy za zhoubu planety nemůžeme ani náhodou. Ovšem jelikož politici chtějí ukázat, že měří všem jedním metrem, je třeba se začít loučit i s moderními osmiválci.

Aktuálně tak můžete nostalgickou slzu zamáčknout při sledování videa, jehož hlavní hvězdou je Mercedes-AMG C63S Coupe. Tedy jeho dosluhující generace, která se jako vůbec poslední auto svého druhu v Evropě motorem V8 chlubí. Nesmíme totiž zapomínat na skutečnost, že nástupce již bude k mání jen a pouze s hybridizovaným čtyřválcem o objemu 2,0 litru, což je obrovský sešup. A jakkoliv na první pohled nabídne vyšší výkon, na ten druhý je vám již jasné, že elektromotor nebude k dispozici vždy a dynamiku tak více než co jiného ovlivní kila navíc.

Tím nechceme říci, že osmiválcové C63S je vrcholem evoluce. K tomu má ve výsledku podobně daleko jako v úvodu zmíněný Ford Fairlane. Ovšem i tak zkrátka máme čeho litovat. Přičemž je navíc jasné, že s odchodem těchto ikon se již definitivně změní automobilová kultura. Kabriolet modrého oválu si totiž na zdi lepila řada dětí, kteří si poté v dospělosti mohli splnit svůj sen. Totéž pak lidé dělali s vozy AMG. Čeká nás ale totéž u elektromobilů či hybridů? Nemyslíme si, část kouzla bude prostě pryč.

Prozatím poslední Mercedes-AMG C63S Coupe stále ještě disponuje osmiválcem. Jeho nová generace ovšem již přepřáhne na hybridizovaný čtyřválec, se kterým nejspíše již nebudou spojené takové touhy. Nikoliv proto, že dle svých tvůrců má lépe chránit přírodu, ale protože do jisté míry symbolizuje konec jedné automobilové éry. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Automann-TV@YouTube

Petr Prokopec