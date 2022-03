Jízda s 408koňovým elektromobilem po německé dálnici ukazuje, jak daleko mají tyto vozy k benzinům a dieselům před 4 hodinami | Petr Miler

Pro snad jakékoli konvenční auto s 408 koňmi a 660 Nm by rychlostně neomezený Autobahn byl rájem, pro elektrický Polestar 2 ale představuje spíš zrcadlo, do kterého se nechcete dívat. Dynamikou neohromuje a přes nízko posazený omezovač moc daleko nedojede.

Když přijde řeč na klady a zápory elektrických aut, dynamika je obvykle zmiňována mezi těmi prvními. Jde-li o krátkodobou akceleraci, je to fakt, musíte mít opravdu něco, byste se zrychlením na stovku či čtvrtmíli vyrovnali relativně obyčejným elektromobilům za zlomek cen sportovních modelů se srovnatelnou dynamikou. Odehrává se ale život s autem na prvních metrech za křižovatkou? Pro většinu lidí asi nikoli.

Jde-li o cosi jako udržitelnost dynamiky, jsou na tom elektrická auta mnohem, mnohem hůř. Jejich akcelerace i maximální rychlost se zhoršují se stavem nabití akumulátoru a i když si odmyslíme tento faktor, nebodují. Jednak z řady různých důvodů často nejsou s to dosahovat vysoké rychlosti vůbec (všimněte si, kolik elektrických aut má omezovače na rychlosti, jako je 160 nebo 180 km/h) a i když ano, limitují je jejich akumulátory.

Je třeba si uvědomit, že i největší dnešní akumulátory s kapacitou okolo 100 kWh odpovídají asi 25 litrům nafty v nádrži dieselového vozu. A jak rychle dojedete s dvou- a vícetunovým dieselem se stovkami koní třeba po německé dálnici i nijak extra ambiciózním stylem za takové množství paliva? 200 kilometrů, abyste se nemuseli bát, že nedojdete k další pumpě? Tak nějak to bude. A to se pořád bavíme o maximu, nikoli normě, většina aut má baterie ještě citelně menší.

Jezdit s elektromobilem rychle je prostě kříž a sami jsme to mnohokrát poznali. Ukazuje to i jízda elektrického Polestaru 2 po německé dálnici, která by pro vůz s 408 koňmi a 660 Nm měla být rájem. Tak ale představení vozu v nastalých podmínkách hodnotit opravdu nelze. S akcelerací z místa to tradičně není špatné - automobilka udává 4,7 s na stovku, v praxi vidíme něco kolem 5 s. Nic extra na 408 koní, ale vůz také váží přes 2,1 tuny. A s rostoucí rychlostí mu poněkud dochází síly.

Na dvoustovku se škrábe okolo 25 sekund - neurazí to, ale ale zvládaly o sto a více koní slabší hot hatche už dekádu dvě zpět. Pak ale přijde omezovač rychlosti na 205 km/h, který celé představení utne. I Škoda Superb 2,0 TDI se 150 koňmi jede podstatně rychleji (223 km/h), to nejhorší je ale spotřeba resp. dojezd. Zatímco s dieselem typu onoho Superbu můžete i rychlostmi kolem 200 km/h jezdit za 7-8 litrů nafty a s 66litrovou nádrží pomýšlet na dojezd blížící se 1 000 km, který navíc obnovíte za pár minut, Polestar je úplně jinde.

Exekutor testu zachytil i ukazatel průměrné spotřeby, která se pohybuje okolo 55 kWh na 100 km. To je jednak samo o sobě docela dost, s akumulátorem o kapacitě 78 kWh to ale maluje dojezd jen něco málo přes 100 km, neboť si cestu asi nerozplánujete tak, abyste využili každé nabití ze 100 %. A jedno každé dobíjení vám zabere podle dostupného elektrického výkonu snadno i hodiny. S tímhle přejet třeba Německo? Děkujeme pěkně, to bude nekonečné soužení, se zmíněným Superbem to stejnou cestovní rychlostí zvládnete jedním vrzem.

Znovu nic proti elektrickým autům, mají svá smysluplná využití. Pro některá se ale zkrátka nehodí a toto je jedním z nich - při dálniční jízdě jsou svými možnostmi autům s benziny a diesely nekonečně vzdálená.

Polestar 2 je zajímavé auto s 408 koňmi slibuje i zajímavé dynamické svezení, optikou čehokoli jiného než krátkodobé akcelerace ale skutečně jen slibuje, jak uvidíte níže. Ilustrační foto: Polestar

