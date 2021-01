Jízda s šestiválcovým Golfem ve specifikaci pro důchodce připomíná, co jsme měli a nemáme před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Pro některé možná mrtvá větev vývoje, pro nás vzpomínka na časy, kdy všechna auta nemusela být šita podle jednoho kopyta, aby obstála před nekonečným množstvím regulací. I tím je poslední Golf R32 ve vskutku svérázné specifikaci.

Zkraje tohoto týdne jsme vám ukazovali jednu kouzelnou ojetinu nabízenou shodou okolností v České republice. Šlo o neobvykle zachovalý, mezi auty dnes prodávanými v Evropě vůbec nejzachovalejší Golf IV V6 4Motion ve specifikaci, které by nepohrdl snad ani zákazník Bentley. Světlá kůže, dřevo, noblesní motor, tmavě zelený lak a spousta výbavy... Svým způsobem kouzelné auto, jaké dnes nemá šanci vzniknout.

Nevzniklo ostatně ani v další generaci, šestiválcový Golf ale ještě jednou koupit šlo, jen jste museli sáhnout po sportovní verzi R32. Pamatují jeho časy a nekonečné debaty nadšenců, zda je mezi šestiválcovými kompakty lepší on a nebo BMW 130i - to už je dnes diskuze jak z filmu pro pamětníky. Projížďka s tímto Golfem na videích níže připomíná nejen jeho existenci, ale i fakt že také R32 šlo nakonec mít v provedení blízkém tomu výše zmiňovanému .

Autor obou videí s nadsázkou říká, že jde o specifikaci pro důchodce a má tak trochu pravdu. I v R32 šlo mít dřevěný volant, dřevěnou řadičku, dřevěné obložení a k tomu světle kožené čalounění. Škoda, že současný majitel část dřevěných obkladů vyměnil za hliníkové, ale i tak na vás z auta dýchne historie, která ostatně prostupuje celým svezením s ním.

Autor říká, že vůz je přes vysoký nájezd skoro 300 tisíc km stále fit a jen vizuálně dává najevo, co má za sebou. Jeho 250 koní dnes neohromí a dynamika atmosféricky plněného motoru teprve ne, třebaže pomalé auto to pořád není. Ale jeho noblesa? A spojení s manuální převodovkou, které je nejnovější generaci nástupnického Golfu R též cizí? Na to už se dívá lépe.

Mrkněte se na to sami, jde o zajímavý pohled do ne zase tak vzdálené minulosti, která se ale velmi vzdálenou zdá. Golf byl před 15 léty úplně jiné auto, evidentně kvalitnější, noblesnější a sázející i na techniku, kterou jste ve většině jiných podobných vozů dostat nemohli. Něco takového už dnes v kompaktní třídě nekoupíte a obáváme se, že už ani nikdy moci koupit nebudete. Ostatně bychom se nedivili, kdybychom za 15 let nad elektrickým Golfem 10 neslintali vzpomínajíc, jak byl možné v roce 2021 koupit 300koňový Golf R, ve kterém bylo možné přeletět Německo s 250 km/h na tachometru, pak za 3 minuty doplnit plnou nádrž a dát si to samé podruhé...

VW Golf páté generace nebyl žádný krasavec, jeho verze R32 ale pořád má čím oslovit, i když má najeto skoro 300 tisíc km. Ilustrační foto: Volkswagen

Petr Miler